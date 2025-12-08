Ірак готується передати частку "лукойлу" в нафтовому родовищі американській компанії, США підтримують пропозицію
Міністерство нафти Іраку запропонувало американським компаніям взяти на себе контрольний пакет акцій родовища "Західна-Курна-2", що належить російській фірмі "лукойл". Це рішення прийнято на тлі сприятливої позиції адміністрації Трампа щодо переходу російських глобальних активів до американських гравців.
Деталі
Рішення Іраку пролунало за кілька днів до закінчення терміну дії санкційного скасування для російської компанії. Родовище "Західна-Курна-2" має стратегічне значення, оскільки на ньому видобувається близько 10% сирої нафти країни.
Джерела, знайомі з ситуацією, повідомили, що адміністрація Трампа віддає перевагу тому, щоб російські активи по всьому світу переходили під контроль американських фірм.
Хоча Міністерство нафти Іраку не назвало конкретних компаній, серед потенційних претендентів на частку "лукойлу" фігурують такі американські гіганти, як Exxon Mobil Corp. та Chevron Corp.
За наявною інформацією, Ірак надасть перевагу компанії Exxon, яка раніше вже експлуатувала сусіднє нафтове родовище "Західна-Курна-1".
