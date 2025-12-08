Ірак готується передати частку "лукойлу" в нафтовому родовищі американській компанії, США підтримують пропозицію

$42.060.13
49.000.23
ukenru
14:55 • 6900 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
14:34 • 11844 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
13:22 • 17825 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
13:00 • 23009 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
12:25 • 23758 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
11:28 • 16350 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 26543 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
8 грудня, 10:37 • 13443 перегляди
Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі
Ексклюзив
8 грудня, 10:00 • 13506 перегляди
Як працює механізм повернення на службу після СЗЧ: адвокат розповіла алгоритм дій
8 грудня, 09:33 • 13411 перегляди
"20% дітей споживають електронні сигарети": лікарі заявляють про стрімке зростання нікотинової залежності серед підлітків
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1м/с
86%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Війська рф атакували дронами Фастів на Київщині: показали наслідкиPhoto8 грудня, 07:35 • 9384 перегляди
Зеленський відклав призначення нового голови Офісу Президента до повернення з-за кордону - нардеп 8 грудня, 08:22 • 20814 перегляди
Сирський розкрив "вимогу часу" по БЗВП і вказав на важливість адаптації новобранців на тлі "значної частини СЗЧ"8 грудня, 09:07 • 6488 перегляди
У підрозділах рф загиблих на Покровському напрямку масово оформлюють як "СЗЧ" - "Атеш"8 грудня, 09:29 • 18001 перегляди
Низка областей переходять на аварійні відключення світла: що відомо14:17 • 5314 перегляди
Публікації
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
13:00 • 22996 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Ексклюзив
12:25 • 23749 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 26535 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 33542 перегляди
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 73374 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Дональд Трамп
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Донецька область
Лондон
Реклама
УНН Lite
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.15:34 • 1746 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 33548 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 54110 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 64360 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 65142 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Серіали
The Guardian

Ірак готується передати частку "лукойлу" в нафтовому родовищі американській компанії, США підтримують пропозицію

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Міністерство нафти Іраку запропонувало американським компаніям взяти на себе контрольний пакет акцій родовища "Західна-Курна-2", що належить російській фірмі "лукойл". Це рішення прийнято на тлі сприятливої позиції адміністрації Трампа щодо переходу російських глобальних активів до американських гравців.

Ірак готується передати частку "лукойлу" в нафтовому родовищі американській компанії, США підтримують пропозицію

Іракське Міністерство нафти звернулося до американських компаній із пропозицією взяти на себе контрольний пакет акцій гігантського нафтового родовища "Західна-Курна-2", що належить російській фірмі "лукойл", на тлі сприятливої позиції адміністрації Трампа щодо переходу російських глобальних активів до американських гравців. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Рішення Іраку пролунало за кілька днів до закінчення терміну дії санкційного скасування для російської компанії. Родовище "Західна-Курна-2" має стратегічне значення, оскільки на ньому видобувається близько 10% сирої нафти країни.

Ще одна компанія зі США розглядає можливість придбання активів російського "Лукойлу"17.11.25, 23:19 • 3634 перегляди

Джерела, знайомі з ситуацією, повідомили, що адміністрація Трампа віддає перевагу тому, щоб російські активи по всьому світу переходили під контроль американських фірм.

Через санкції американський підрозділ російського "лукойл" звертається до малих банків, оскільки великі відмовилися від співпраці 05.12.25, 16:21 • 3307 переглядiв

Хоча Міністерство нафти Іраку не назвало конкретних компаній, серед потенційних претендентів на частку "лукойлу" фігурують такі американські гіганти, як Exxon Mobil Corp. та Chevron Corp.

За наявною інформацією, Ірак надасть перевагу компанії Exxon, яка раніше вже експлуатувала сусіднє нафтове родовище "Західна-Курна-1".

Нафтовий гігант Exxon зацікавився купівлею частки "лукойлу" в родовищі Західна Курна-2: Ірак підтверджує переговори – Reuters02.12.25, 16:31 • 2723 перегляди

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Reuters
Bloomberg
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки