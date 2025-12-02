Нафтовий гігант Exxon зацікавився купівлею частки "лукойлу" в родовищі Західна Курна-2: Ірак підтверджує переговори – Reuters
Київ • УНН
Exxon Mobil веде переговори з Іраком щодо придбання контрольного пакета акцій "лукойлу" у родовищі Західна Курна-2. Це родовище забезпечує 9% видобутку нафти в Іраку, а потенційні покупці можуть вести переговори до 13 грудня.
Американська Exxon Mobil веде непублічні перемовини з Іраком щодо можливого придбання контрольного пакета акцій "лукойлу" в одному з найбільших нафтових родовищ планети – Західна Курна-2, повідомили Reuters п’ять іракських урядових джерел, пише УНН.
Деталі
За даними співрозмовників агентства, Exxon звернулася до іракського міністерства нафти, заявивши про офіційний інтерес до активів російської компанії, яка намагається терміново позбутися міжнародних проєктів після введення санкцій США. У разі успішної угоди це стане наймасштабнішим поверненням Exxon до Іраку за останнє десятиліття.
Співзасновник російського "лукойлу" Федун продав свою частку компанії - Reuters26.11.25, 10:36 • 3201 перегляд
"лукойл" володіє 75% операційної частки у Західній Курні-2 – родовищі зі щодобовим видобутком близько 470 тис. барелів, що забезпечує 9% усього виробництва нафти в Іраку та майже пів відсотка глобальних поставок. Через призупинення іракських виплат російська компанія оголосила на проєкті форс-мажор, що прискорило пошук покупця.
Банківські оцінки визначають орієнтовну ринкову вартість активу на рівні 1,6 млрд доларів. За чинною ліцензією Міністерства фінансів США потенційні покупці, включно з Exxon та Chevron, можуть вести переговори з "лукойлом" до 13 грудня, але для укладання угоди необхідне окреме схвалення Вашингтона.
Санкції скоротили експорт російської нафти на 15-20%, видобуток впаде на 5% - ОП27.11.25, 08:33 • 3440 переглядiв
Іракські чиновники наголошують, що Exxon розглядають як пріоритетного покупця.
Компанія має потужності та досвід для управління таким великим і складним родовищем
Повернення Exxon до країни вже триває: у жовтні компанія підписала неофіційний меморандум щодо участі в розробці родовища Маджнун та підтримки експорту нафти. На цьому тлі Багдад намагається привабити провідних світових гравців, пропонуючи вигідніші умови для видобувних проєктів.
"лукойл" розпускає міжнародну раду директорів через санкційний тиск США – Bloomberg21.11.25, 16:36 • 3131 перегляд