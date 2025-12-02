Нафтовий гігант Exxon зацікавився купівлею частки "лукойлу" в родовищі Західна Курна-2: Ірак підтверджує переговори – Reuters

$42.340.08
49.310.42
ukenru
12:35 • 5766 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
11:54 • 17578 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
11:33 • 18444 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
10:36 • 14725 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
10:08 • 16736 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 50359 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 48415 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 58954 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 49552 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 45371 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1м/с
93%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Штурмовики зс рф на Покровському напрямку грабують тіла своїх товаришів по службі - "АТЕШ"2 грудня, 05:42 • 7150 перегляди
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 45, у місті оголошено траур за загиблими - ОВА2 грудня, 07:07 • 29668 перегляди
Трамп спрямував до рф нетипову команду переговірників для "мирної угоди" щодо України - CNN 2 грудня, 07:31 • 18398 перегляди
Макрон здійснить четвертий візит до Китаю на тлі пошуку Європою балансу між суперництвом та залежністю09:30 • 17069 перегляди
Депутати заблокували трибуну у ВР, Стефанчук оголосив перервуPhotoVideo10:45 • 4848 перегляди
Публікації
Біткоїн і облігації відновлюються після розпродажів, акції демонструють зростання11:57 • 2026 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
11:54 • 17578 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
Ексклюзив
11:33 • 18444 перегляди
Макрон здійснить четвертий візит до Китаю на тлі пошуку Європою балансу між суперництвом та залежністю09:30 • 17237 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 50359 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Стефанчук
Марк Рютте
Стів Віткофф
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Донецька область
Брюссель
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 37848 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 40077 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 96444 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 71312 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 87365 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
Фільм
The Guardian

Нафтовий гігант Exxon зацікавився купівлею частки "лукойлу" в родовищі Західна Курна-2: Ірак підтверджує переговори – Reuters

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Exxon Mobil веде переговори з Іраком щодо придбання контрольного пакета акцій "лукойлу" у родовищі Західна Курна-2. Це родовище забезпечує 9% видобутку нафти в Іраку, а потенційні покупці можуть вести переговори до 13 грудня.

Нафтовий гігант Exxon зацікавився купівлею частки "лукойлу" в родовищі Західна Курна-2: Ірак підтверджує переговори – Reuters
Фото: Reuters

Американська Exxon Mobil веде непублічні перемовини з Іраком щодо можливого придбання контрольного пакета акцій "лукойлу" в одному з найбільших нафтових родовищ планети – Західна Курна-2, повідомили Reuters п’ять іракських урядових джерел, пише УНН.

Деталі

За даними співрозмовників агентства, Exxon звернулася до іракського міністерства нафти, заявивши про офіційний інтерес до активів російської компанії, яка намагається терміново позбутися міжнародних проєктів після введення санкцій США. У разі успішної угоди це стане наймасштабнішим поверненням Exxon до Іраку за останнє десятиліття.

Співзасновник російського "лукойлу" Федун продав свою частку компанії - Reuters26.11.25, 10:36 • 3201 перегляд

"лукойл" володіє 75% операційної частки у Західній Курні-2 – родовищі зі щодобовим видобутком близько 470 тис. барелів, що забезпечує 9% усього виробництва нафти в Іраку та майже пів відсотка глобальних поставок. Через призупинення іракських виплат російська компанія оголосила на проєкті форс-мажор, що прискорило пошук покупця.

Банківські оцінки визначають орієнтовну ринкову вартість активу на рівні 1,6 млрд доларів. За чинною ліцензією Міністерства фінансів США потенційні покупці, включно з Exxon та Chevron, можуть вести переговори з "лукойлом" до 13 грудня, але для укладання угоди необхідне окреме схвалення Вашингтона.

Санкції скоротили експорт російської нафти на 15-20%, видобуток впаде на 5% - ОП27.11.25, 08:33 • 3440 переглядiв

Іракські чиновники наголошують, що Exxon розглядають як пріоритетного покупця. 

Компанія має потужності та досвід для управління таким великим і складним родовищем 

– заявив представник іракської нафтової галузі.

Повернення Exxon до країни вже триває: у жовтні компанія підписала неофіційний меморандум щодо участі в розробці родовища Маджнун та підтримки експорту нафти. На цьому тлі Багдад намагається привабити провідних світових гравців, пропонуючи вигідніші умови для видобувних проєктів.

"лукойл" розпускає міжнародну раду директорів через санкційний тиск США – Bloomberg21.11.25, 16:36 • 3131 перегляд

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Reuters
Bloomberg
Багдад
Вашингтон
Ірак
Сполучені Штати Америки