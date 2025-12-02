Нефтяной гигант Exxon заинтересовался покупкой доли "Лукойла" в месторождении Западная Курна-2: Ирак подтверждает переговоры – Reuters
Киев • УНН
Exxon Mobil ведет переговоры с Ираком о приобретении контрольного пакета акций "Лукойла" в месторождении Западная Курна-2. Это месторождение обеспечивает 9% добычи нефти в Ираке, а потенциальные покупатели могут вести переговоры до 13 декабря.
Американская Exxon Mobil ведет непубличные переговоры с Ираком о возможном приобретении контрольного пакета акций "Лукойла" в одном из крупнейших нефтяных месторождений планеты – Западная Курна-2, сообщили Reuters пять иракских правительственных источников, пишет УНН.
Детали
По данным собеседников агентства, Exxon обратилась в иракское министерство нефти, заявив об официальном интересе к активам российской компании, которая пытается срочно избавиться от международных проектов после введения санкций США. В случае успешной сделки это станет самым масштабным возвращением Exxon в Ирак за последнее десятилетие.
"Лукойл" владеет 75% операционной доли в Западной Курне-2 – месторождении с ежесуточной добычей около 470 тыс. баррелей, что обеспечивает 9% всего производства нефти в Ираке и почти полпроцента глобальных поставок. Из-за приостановки иракских выплат российская компания объявила на проекте форс-мажор, что ускорило поиск покупателя.
Банковские оценки определяют ориентировочную рыночную стоимость актива на уровне 1,6 млрд долларов. По действующей лицензии Министерства финансов США потенциальные покупатели, включая Exxon и Chevron, могут вести переговоры с "Лукойлом" до 13 декабря, но для заключения сделки необходимо отдельное одобрение Вашингтона.
Иракские чиновники отмечают, что Exxon рассматривают как приоритетного покупателя.
Компания имеет мощности и опыт для управления таким крупным и сложным месторождением
Возвращение Exxon в страну уже продолжается: в октябре компания подписала неофициальный меморандум об участии в разработке месторождения Маджнун и поддержке экспорта нефти. На этом фоне Багдад пытается привлечь ведущих мировых игроков, предлагая более выгодные условия для добывающих проектов.
