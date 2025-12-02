Нефтяной гигант Exxon заинтересовался покупкой доли "Лукойла" в месторождении Западная Курна-2: Ирак подтверждает переговоры – Reuters

$42.340.08
12:35 • 5652 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
11:54 • 17403 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
11:33 • 18293 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
10:36 • 14634 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
10:08 • 16659 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 50259 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 48364 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 58937 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 49525 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 45351 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Штурмовики ВС РФ на Покровском направлении грабят тела своих сослуживцев - "АТЕШ"2 декабря, 05:42 • 7150 просмотра
Число пострадавших в Днепре возросло до 45, в городе объявлен траур по погибшим - ОВА2 декабря, 07:07 • 29668 просмотра
Трамп направил в рф нетипичную команду переговорщиков для "мирного соглашения" по Украине - CNN2 декабря, 07:31 • 18398 просмотра
Макрон совершит четвертый визит в Китай на фоне поиска Европой баланса между соперничеством и зависимостью - Reuters09:30 • 17069 просмотра
Депутаты заблокировали трибуну в ВР, Стефанчук объявил перерывPhotoVideo10:45 • 4848 просмотра
Биткойн и облигации восстанавливаются после распродаж, акции демонстрируют рост11:57 • 1930 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
11:54 • 17403 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
Эксклюзив
11:33 • 18293 просмотра
Макрон совершит четвертый визит в Китай на фоне поиска Европой баланса между соперничеством и зависимостью - Reuters09:30 • 17106 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 50259 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 37824 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 40052 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 96419 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 71294 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 87346 просмотра
Нефтяной гигант Exxon заинтересовался покупкой доли "Лукойла" в месторождении Западная Курна-2: Ирак подтверждает переговоры – Reuters

Киев • УНН

 • 52 просмотра

Exxon Mobil ведет переговоры с Ираком о приобретении контрольного пакета акций "Лукойла" в месторождении Западная Курна-2. Это месторождение обеспечивает 9% добычи нефти в Ираке, а потенциальные покупатели могут вести переговоры до 13 декабря.

Нефтяной гигант Exxon заинтересовался покупкой доли "Лукойла" в месторождении Западная Курна-2: Ирак подтверждает переговоры – Reuters
Фото: Reuters

Американская Exxon Mobil ведет непубличные переговоры с Ираком о возможном приобретении контрольного пакета акций "Лукойла" в одном из крупнейших нефтяных месторождений планеты – Западная Курна-2, сообщили Reuters пять иракских правительственных источников, пишет УНН.

Детали

По данным собеседников агентства, Exxon обратилась в иракское министерство нефти, заявив об официальном интересе к активам российской компании, которая пытается срочно избавиться от международных проектов после введения санкций США. В случае успешной сделки это станет самым масштабным возвращением Exxon в Ирак за последнее десятилетие.

Соучредитель российского "лукойла" Федун продал свою долю в компании - Reuters26.11.25, 10:36 • 3201 просмотр

"Лукойл" владеет 75% операционной доли в Западной Курне-2 – месторождении с ежесуточной добычей около 470 тыс. баррелей, что обеспечивает 9% всего производства нефти в Ираке и почти полпроцента глобальных поставок. Из-за приостановки иракских выплат российская компания объявила на проекте форс-мажор, что ускорило поиск покупателя.

Банковские оценки определяют ориентировочную рыночную стоимость актива на уровне 1,6 млрд долларов. По действующей лицензии Министерства финансов США потенциальные покупатели, включая Exxon и Chevron, могут вести переговоры с "Лукойлом" до 13 декабря, но для заключения сделки необходимо отдельное одобрение Вашингтона.

Санкции сократили экспорт российской нефти на 15-20%, добыча упадет на 5% - ОП27.11.25, 08:33 • 3440 просмотров

Иракские чиновники отмечают, что Exxon рассматривают как приоритетного покупателя.

Компания имеет мощности и опыт для управления таким крупным и сложным месторождением

– заявил представитель иракской нефтяной отрасли.

Возвращение Exxon в страну уже продолжается: в октябре компания подписала неофициальный меморандум об участии в разработке месторождения Маджнун и поддержке экспорта нефти. На этом фоне Багдад пытается привлечь ведущих мировых игроков, предлагая более выгодные условия для добывающих проектов.

"Лукойл" распускает международный совет директоров из-за санкционного давления США – Bloomberg21.11.25, 16:36 • 3131 просмотр

Степан Гафтко

Санкции
Энергетика
Reuters
Bloomberg L.P.
Багдад
Вашингтон
Ирак
Соединённые Штаты