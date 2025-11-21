$42.150.06
Украина может оказаться перед очень сложным выбором: потеря достоинства или риск потери ключевого партнера - Зеленский
13:06 • 6202 просмотра
США ставят Украине ультиматум по мирному плану: угроза прекращения поставок оружия и разведданных - Reuters
12:43 • 10061 просмотра
Циклон принесет снег и гололедицу на запад, по Украине температурные контрасты - синоптик
11:38 • 19787 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22 • 16716 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 22580 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
21 ноября, 05:29 • 24115 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 29584 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 46130 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 23210 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
"Лукойл" распускает международный совет директоров из-за санкционного давления США – Bloomberg

Киев • УНН

 • 332 просмотра

Компания "Лукойл" распустила наблюдательный совет своего международного бизнеса из-за санкционного давления США. Руководство компании сосредоточено в руках управляющего директора Александра Матыцина, несмотря на реорганизацию, международная структура остается под контролем "Лукойла".

"Лукойл" распускает международный совет директоров из-за санкционного давления США – Bloomberg

Российская компания "Лукойл" объявила о роспуске наблюдательного совета своего международного бизнеса – это один из первых признаков влияния новых санкций США, которые начали вступать в силу в пятницу. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

В ходе заседания совета 28 октября было принято решение об "отзыве" генерального директора материнской структуры Сергея Кочкурова, а также Евгения Хавкина и Геннадия Федотова. Данные об изменениях Lukoil International GmbH уже внесены в австрийский корпоративный реестр. После роспуска совета руководство компании фактически сосредоточивается в руках управляющего директора Александра Матыцина. Несмотря на реорганизацию, международная структура остается полностью под контролем "Лукойла".

Компания из ОАЭ заинтересовалась активами российского "лукойла" после санкций США - Reuters21.11.25, 14:05 • 1526 просмотров

В тот же день венское подразделение обнародовало аудированный отчет за 2022 год. Документ, подготовка которого затянулась почти на два года, впервые подробно раскрывает финансовые результаты компании в первый год полномасштабной войны РФ против Украины. В отчете указано, что Lukoil International получила 95 млрд евро дохода и 7,8 млрд евро чистой прибыли – на фоне пикового энергетического кризиса в Европе.

Заправки "лукойл" в Финляндии приостанавливают работу из-за американских санкций19.11.25, 11:54 • 2454 просмотра

Тем временем крупные игроки глобального энергорынка, среди которых Exxon Mobil, Chevron, ADNOC и инвестфонд Carlyle Group, уже проявили интерес к возможному приобретению активов компании, сообщает Bloomberg.

Индийская компания Reliance прекращает переработку российской нефти на части гигантского НПЗ из-за санкций США20.11.25, 20:34 • 3506 просмотров

Степан Гафтко

