"Лукойл" распускает международный совет директоров из-за санкционного давления США – Bloomberg
Киев • УНН
Компания "Лукойл" распустила наблюдательный совет своего международного бизнеса из-за санкционного давления США. Руководство компании сосредоточено в руках управляющего директора Александра Матыцина, несмотря на реорганизацию, международная структура остается под контролем "Лукойла".
Российская компания "Лукойл" объявила о роспуске наблюдательного совета своего международного бизнеса – это один из первых признаков влияния новых санкций США, которые начали вступать в силу в пятницу. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Подробности
В ходе заседания совета 28 октября было принято решение об "отзыве" генерального директора материнской структуры Сергея Кочкурова, а также Евгения Хавкина и Геннадия Федотова. Данные об изменениях Lukoil International GmbH уже внесены в австрийский корпоративный реестр. После роспуска совета руководство компании фактически сосредоточивается в руках управляющего директора Александра Матыцина. Несмотря на реорганизацию, международная структура остается полностью под контролем "Лукойла".
В тот же день венское подразделение обнародовало аудированный отчет за 2022 год. Документ, подготовка которого затянулась почти на два года, впервые подробно раскрывает финансовые результаты компании в первый год полномасштабной войны РФ против Украины. В отчете указано, что Lukoil International получила 95 млрд евро дохода и 7,8 млрд евро чистой прибыли – на фоне пикового энергетического кризиса в Европе.
Тем временем крупные игроки глобального энергорынка, среди которых Exxon Mobil, Chevron, ADNOC и инвестфонд Carlyle Group, уже проявили интерес к возможному приобретению активов компании, сообщает Bloomberg.
