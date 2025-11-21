"лукойл" розпускає міжнародну раду директорів через санкційний тиск США – Bloomberg

$42.150.06
Україна може опинитися перед дуже складним вибором: втрата гідності або ризик втрати ключового партнера - ЗеленськийVideo
13:06 • 9138 перегляди
США ставлять Україні ультиматум щодо мирного плану: загроза припинення постачання зброї та розвідданих - Reuters
12:43 • 11284 перегляди
Циклон принесе сніг та ожеледицю на захід, по Україні температурні контрасти - синоптик
11:38 • 21867 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo
10:22 • 17647 перегляди
В НАБУ прокоментували повідомлення про допит ексміністра юстиції Галущенка
09:41 • 23863 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф
21 листопада, 05:29 • 24425 перегляди
США пропонують Україні безпекові гарантії за моделлю НАТО: деталі "мирного плану" Трампа
21 листопада, 04:00 • 29642 перегляди
Велика Британія готує війська для розміщення в Україні на тлі нового раунду переговорів із США
21 листопада, 04:07 • 47039 перегляди
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України
21 листопада, 01:12 • 23237 перегляди
В Радбезі ООН Україна заявила про готовність розглядати мирний план США, але не поступиться суверенітетом і територією
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo21 листопада, 06:32 • 36497 перегляди
Кількість постраждалих від нічної атаки рф в Одесі та Запоріжжі зросла: показали наслідкиPhoto21 листопада, 06:53 • 21441 перегляди
Повний 28-пунктовий мирний план Трампа між Україною та росією: Axios опублікувало усі пункти21 листопада, 08:00 • 35788 перегляди
План Трампа щодо припинення війни в Україні став несподіванкою для дипломатів Європи - CNN21 листопада, 08:07 • 20445 перегляди
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo09:58 • 16971 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo11:38 • 21867 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф09:41 • 23863 перегляди
Повний 28-пунктовий мирний план Трампа між Україною та росією: Axios опублікувало усі пункти21 листопада, 08:00 • 35879 перегляди
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України 21 листопада, 04:07 • 47039 перегляди
Ситний і поживний пиріг "Кіш": 5 найкращих рецептів, які вийдуть у кожногоPhoto20 листопада, 15:45 • 65250 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Емманюель Макрон
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Велика Британія
Німеччина
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo09:58 • 17037 перегляди
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo21 листопада, 06:32 • 36567 перегляди
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's BazaarPhotoVideo20 листопада, 14:45 • 42776 перегляди
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 56493 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49 • 78222 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
The Guardian
Дипломатка

"лукойл" розпускає міжнародну раду директорів через санкційний тиск США – Bloomberg

Київ • УНН

 • 544 перегляди

Компанія "лукойл" розпустила наглядову раду свого міжнародного бізнесу через санкційний тиск США. Керівництво компанії зосереджується в руках управляючого директора Олександра Матицина, попри реорганізацію, міжнародна структура залишається під контролем "лукойлу".

"лукойл" розпускає міжнародну раду директорів через санкційний тиск США – Bloomberg

російська компанія "лукойл" оголосила про розпуск наглядової ради свого міжнародного бізнесу – це одна з перших ознак впливу нових санкцій США, які почали набувати чинності у п’ятницю. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Під час засідання ради 28 жовтня було ухвалено рішення про "відкликання" генерального директора материнської структури Сергія Кочкурова, а також Євгена Хавкіна та Геннадія Федотова. Дані про зміни Lukoil International GmbH уже внесені до австрійського корпоративного реєстру. Після розпуску ради керівництво компанії фактично зосереджується в руках управляючого директора Олександра Матицина. Попри реорганізацію, міжнародна структура залишається повністю під контролем "лукойлу".

Компанія з ОАЕ зацікавилась активами російського "лукойлу" після санкцій США - Reuters21.11.25, 14:05 • 1572 перегляди

Того ж дня віденський підрозділ оприлюднив аудитований звіт за 2022 рік. Документ, підготовка якого затягнулася майже на два роки, вперше детально розкриває фінансові результати компанії у перший рік повномасштабної війни рф проти України. У звіті зазначено, що Lukoil International отримала 95 млрд євро доходу та 7,8 млрд євро чистого прибутку – на тлі пікової енергетичної кризи у Європі.

Заправки "лукойл" у Фінляндії призупиняють роботу через американські санкції19.11.25, 11:54 • 2454 перегляди

Тим часом великі гравці глобального енергоринку, серед яких Exxon Mobil, Chevron, ADNOC та інвестфонд Carlyle Group, уже проявили інтерес до можливого придбання активів компанії, повідомляє Bloomberg.

Індійська компанія Reliance припиняє переробку російської нафти на частині гігантського НПЗ через санкції США20.11.25, 20:34 • 3514 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Reuters
Bloomberg
Фінляндія
Сполучені Штати Америки