"лукойл" розпускає міжнародну раду директорів через санкційний тиск США – Bloomberg
Київ • УНН
Компанія "лукойл" розпустила наглядову раду свого міжнародного бізнесу через санкційний тиск США. Керівництво компанії зосереджується в руках управляючого директора Олександра Матицина, попри реорганізацію, міжнародна структура залишається під контролем "лукойлу".
російська компанія "лукойл" оголосила про розпуск наглядової ради свого міжнародного бізнесу – це одна з перших ознак впливу нових санкцій США, які почали набувати чинності у п’ятницю. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Під час засідання ради 28 жовтня було ухвалено рішення про "відкликання" генерального директора материнської структури Сергія Кочкурова, а також Євгена Хавкіна та Геннадія Федотова. Дані про зміни Lukoil International GmbH уже внесені до австрійського корпоративного реєстру. Після розпуску ради керівництво компанії фактично зосереджується в руках управляючого директора Олександра Матицина. Попри реорганізацію, міжнародна структура залишається повністю під контролем "лукойлу".
Того ж дня віденський підрозділ оприлюднив аудитований звіт за 2022 рік. Документ, підготовка якого затягнулася майже на два роки, вперше детально розкриває фінансові результати компанії у перший рік повномасштабної війни рф проти України. У звіті зазначено, що Lukoil International отримала 95 млрд євро доходу та 7,8 млрд євро чистого прибутку – на тлі пікової енергетичної кризи у Європі.
Тим часом великі гравці глобального енергоринку, серед яких Exxon Mobil, Chevron, ADNOC та інвестфонд Carlyle Group, уже проявили інтерес до можливого придбання активів компанії, повідомляє Bloomberg.
