Заправки "лукойл" у Фінляндії призупиняють роботу через американські санкції

Київ • УНН

 • 782 перегляди

Фінська мережа заправок Teboil, що належить російському "лукойлу", призупиняє роботу. Це відбувається через вичерпання запасів палива на тлі американських санкцій проти материнської компанії.

Заправки "лукойл" у Фінляндії призупиняють роботу через американські санкції

Фінська мережа заправок Teboil, яка належить російському "Лукойлу" оголосила, що готується до закриття своїх об’єктів через вичерпання запасів палива на тлі санкцій США проти материнської компанії. Про ц повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

"Заправки будуть закриватися поетапно, після вичерпання запасів палива", - йдеться в заяві Teboil.

За даними компанії, вона має 430 заправок у Фінляндії, що становить приблизно п'яту частину від 2250 заправок у цій скандинавській країні.

У понеділок Teboil заявила, що очікує, що Лукойл продасть мережу в рамках поточних зусиль російської групи з продажу закордонних активів.

Минулого місяця Фінансовий наглядовий орган Фінляндії заявив, що банки та інші фінські установи, які підпадають під його регулювання, повинні проявляти обережність у відносинах з "Лукойлом" та компаніями, що прямо або опосередковано належать йому.

Нагадаємо

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки у вівторок, 22 жовтня офіційно запровадило санкції проти провідних російських нафтових компаній "Роснефть", "Лукойл" та їхніх дочірніх фірм. США закликали москву "негайно" погодитися на припинення війни проти України.  

У середу, 23 жовтня. володимир путін заявив, що нові санкції США мають серйозний характер, але не позначаться на економіці рф. Він назвав їх спробою тиску та недружнім актом, що не зміцнює російсько-американські відносини.  

Пізніше Дональд Трамп відреагував на заяву володимира путіна про нібито несприйнятливість росії до американських санкцій. Президент США іронічно зазначив, що радий чути про "впевненість" диктатора, але воліє побачити, як рф впорається з обмеженнями.

Ольга Розгон

Новини Світу
Санкції
Енергетика
Reuters
Фінляндія
Сполучені Штати Америки