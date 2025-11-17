Ще одна компанія зі США розглядає можливість придбання активів російського "Лукойлу"
Київ • УНН
Американська нафтова корпорація Chevron розглядає можливість придбання закордонних активів російського "Лукойлу", який перебуває під санкціями США. Компанія може бути зацікавлена в активах, де їхні інтереси вже перетинаються, зокрема в казахстанських родовищах та нігерійському проекті.
Деталі
За даними джерел інформагенції, Chevron може бути зацікавлена не в усіх активах компанії, а лише в тих, де їхні інтереси вже перетинаються з російським нафтовим концерном.
Зокрема, обидві компанії працюють на казахстанських родовищах Карачаганак і Тенгіз. Крім того, "Лукойл" має частку в нігерійському шельфовому проекті OML-140, оператором якого є Chevron.
Журналісти Reuters звернулися до Chevron за коментарем. У компанії відмовилися розповідати про можливість придбання активів "Лукойлу", проте наголосили, що дотримуються законів і правил, що застосовуються до її бізнесу.
У п'ятницю, 14 листопада, агентство Reuters написало з посиланням на джерело, що американська приватна компанія Carlyle вивчає можливість купівлі закордонних активів "Лукойла".
Санкції США проти росії
Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки у вівторок, 22 жовтня офіційно запровадило санкції проти провідних російських нафтових компаній "Роснефть", "Лукойл" та їхніх дочірніх фірм. США закликали москву "негайно" погодитися на припинення війни проти України.
Нагадаємо
Уряд Іраку планує звернутися до Мінфіну США щодо шестимісячного скасування санкцій проти "Лукойлу". Це надасть більше часу для продажу частки компанії в нафтовому родовищі Західна Курна-2.
