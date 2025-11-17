Ціни на нафту стабілізувалися після відновлення завантаження у новоросійську

$42.040.02
В Україні 18 листопада графіки діятимуть цілу добу: скільки черг вимикатимуть
17 листопада, 14:33
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
17 листопада, 14:15
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
17 листопада, 12:46
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
17 листопада, 12:28
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
17 листопада, 09:59
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
17 листопада, 07:00
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
17 листопада, 05:28
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
Підрив залізниці в Польщі: у РНБО припустили, що за атакою стоїть диверсійний підрозділ російського гру
17 листопада, 11:24
Зеленський: заходів для очищення України від корупції - недостатньо
17 листопада, 13:02
Бойовики викрали 25 школярок у Нігерії, застреливши заступника директора
17 листопада, 13:17
Браян Мей назвав перенесений інсульт "дзвінком тривоги" та розповів фанатам про одужання
17 листопада, 13:40
Вони хочуть "пересидіти" Трампа: у ЦПД прокоментували слова медведєва про терміни завершення "СВО"
15:41
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 07:00
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопада
16 листопада, 08:19
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії
16 листопада, 07:00
П'ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихідними
14 листопада, 13:27
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюанс
14 листопада, 13:14
Браян Мей назвав перенесений інсульт "дзвінком тривоги" та розповів фанатам про одужання
17 листопада, 13:40
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety
17 листопада, 09:03
Том Круз отримав свій перший "Оскар" за багаторічну кар'єру
17 листопада, 08:31
Легендарний кіт-блогер Степан святкує 17-річчя
16 листопада, 21:02
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво
14 листопада, 16:53
Ціни на нафту стабілізувалися після відновлення завантаження у новоросійську

Київ • УНН

 • 1236 перегляди

Ціни на нафту залишаються стабільними після відновлення роботи російського експортного хабу в Новоросійську. Це сталося після дводенної перерви, спричиненої українською атакою на чорноморський порт.

Ціни на нафту в понеділок залишаються стабільними після того, як роботу російського експортного хабу новоросійськ відновили після дводенної перерви, викликаної українською атакою на чорноморський порт. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Ціна на Brent знизилася на 8 центів, або 0,1%, до 64,31 долара за барель, WTI – на 10 центів, або 0,2%, до 59,99 долара. Обидва показники зросли більш ніж на 2% у п’ятницю після тимчасового призупинення експорту з новоросійська та каспійського трубопровідного терміналу, що вплинуло на еквівалент 2% світових поставок.

російська нафта обвалилася до рекордного мінімуму напередодні санкцій США проти "роснєфті" та "лукойла"17.11.25, 15:17 • 2298 переглядiв

Раннє ослаблення було пов’язане з відновленням завантажень у Новоросійську, але було короткочасним... 

– сказав Скотт Шелтон, спеціаліст з енергетики TP ICAP Group.

Українські військові минулої суботи заявили про удар по рязанському нафтопереробному заводу, а Генштаб ЗСУ повідомив у неділю, що також постраждав новокуйбишевський НПЗ у Самарській області. 

Інвестори намагаються оцінити, як атаки України вплинуть на експорт російської сирої нафти в довгостроковій перспективі

– зазначив аналітик Fujitomi Securities Тошітака Тадзава.

Порт у новоросійську відновив завантаження нафти після української атаки - Reuters16.11.25, 20:24 • 9258 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Brent
Reuters