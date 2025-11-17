Ціни на нафту стабілізувалися після відновлення завантаження у новоросійську
Київ • УНН
Ціни на нафту залишаються стабільними після відновлення роботи російського експортного хабу в Новоросійську. Це сталося після дводенної перерви, спричиненої українською атакою на чорноморський порт.
Ціни на нафту в понеділок залишаються стабільними після того, як роботу російського експортного хабу новоросійськ відновили після дводенної перерви, викликаної українською атакою на чорноморський порт. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Ціна на Brent знизилася на 8 центів, або 0,1%, до 64,31 долара за барель, WTI – на 10 центів, або 0,2%, до 59,99 долара. Обидва показники зросли більш ніж на 2% у п’ятницю після тимчасового призупинення експорту з новоросійська та каспійського трубопровідного терміналу, що вплинуло на еквівалент 2% світових поставок.
Раннє ослаблення було пов’язане з відновленням завантажень у Новоросійську, але було короткочасним...
Українські військові минулої суботи заявили про удар по рязанському нафтопереробному заводу, а Генштаб ЗСУ повідомив у неділю, що також постраждав новокуйбишевський НПЗ у Самарській області.
Інвестори намагаються оцінити, як атаки України вплинуть на експорт російської сирої нафти в довгостроковій перспективі
