Ціни на нафту стабілізувалися після відновлення завантаження у новоросійську

Ціни на нафту в понеділок залишаються стабільними після того, як роботу російського експортного хабу новоросійськ відновили після дводенної перерви, викликаної українською атакою на чорноморський порт. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Ціна на Brent знизилася на 8 центів, або 0,1%, до 64,31 долара за барель, WTI – на 10 центів, або 0,2%, до 59,99 долара. Обидва показники зросли більш ніж на 2% у п’ятницю після тимчасового призупинення експорту з новоросійська та каспійського трубопровідного терміналу, що вплинуло на еквівалент 2% світових поставок.

російська нафта обвалилася до рекордного мінімуму напередодні санкцій США проти "роснєфті" та "лукойла"

Раннє ослаблення було пов’язане з відновленням завантажень у Новоросійську, але було короткочасним...