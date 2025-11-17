$42.040.02
В Украине 18 ноября графики будут действовать круглосуточно: сколько очередей будут отключать
Эксклюзив
14:33 • 15359 просмотра
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
14:15 • 16895 просмотра
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
17 ноября, 12:46 • 18081 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
17 ноября, 12:28 • 19894 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
17 ноября, 09:59 • 19502 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 44338 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 25471 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
17 ноября, 06:27 • 19564 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
17 ноября, 05:28 • 21924 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
Цены на нефть стабилизировались после возобновления загрузки в Новороссийске

Киев • УНН

 • 300 просмотра

Цены на нефть остаются стабильными после возобновления работы российского экспортного хаба в Новороссийске. Это произошло после двухдневного перерыва, вызванного украинской атакой на черноморский порт.

Цены на нефть стабилизировались после возобновления загрузки в Новороссийске

Цены на нефть в понедельник остаются стабильными после того, как работа российского экспортного хаба Новороссийск была возобновлена после двухдневного перерыва, вызванного украинской атакой на черноморский порт. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Цена на Brent снизилась на 8 центов, или 0,1%, до 64,31 доллара за баррель, WTI – на 10 центов, или 0,2%, до 59,99 доллара. Оба показателя выросли более чем на 2% в пятницу после временной приостановки экспорта из Новороссийска и Каспийского трубопроводного терминала, что повлияло на эквивалент 2% мировых поставок.

российская нефть обвалилась до рекордного минимума в преддверии санкций США против "Роснефти" и "Лукойла"17.11.25, 15:17 • 2152 просмотра

Раннее ослабление было связано с возобновлением загрузок в Новороссийске, но было кратковременным... 

– сказал Скотт Шелтон, специалист по энергетике TP ICAP Group.

Украинские военные в минувшую субботу заявили об ударе по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу, а Генштаб ВСУ сообщил в воскресенье, что также пострадал Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области. 

Инвесторы пытаются оценить, как атаки Украины повлияют на экспорт российской сырой нефти в долгосрочной перспективе

– отметил аналитик Fujitomi Securities Тошитака Тадзава.

Порт в новороссийске возобновил загрузку нефти после украинской атаки - Reuters16.11.25, 20:24 • 9244 просмотра

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Нефть марки Brent
Reuters