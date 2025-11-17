Цены на нефть стабилизировались после возобновления загрузки в Новороссийске

Цены на нефть в понедельник остаются стабильными после того, как работа российского экспортного хаба Новороссийск была возобновлена после двухдневного перерыва, вызванного украинской атакой на черноморский порт. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Цена на Brent снизилась на 8 центов, или 0,1%, до 64,31 доллара за баррель, WTI – на 10 центов, или 0,2%, до 59,99 доллара. Оба показателя выросли более чем на 2% в пятницу после временной приостановки экспорта из Новороссийска и Каспийского трубопроводного терминала, что повлияло на эквивалент 2% мировых поставок.

Раннее ослабление было связано с возобновлением загрузок в Новороссийске, но было кратковременным... – сказал Скотт Шелтон, специалист по энергетике TP ICAP Group.

Украинские военные в минувшую субботу заявили об ударе по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу, а Генштаб ВСУ сообщил в воскресенье, что также пострадал Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области.

Инвесторы пытаются оценить, как атаки Украины повлияют на экспорт российской сырой нефти в долгосрочной перспективе – отметил аналитик Fujitomi Securities Тошитака Тадзава.

