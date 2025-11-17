российская нефть обвалилась до рекордного минимума в преддверии санкций США против "Роснефти" и "Лукойла"

$42.040.02
48.980.10
ukenru
Эксклюзив
14:33 • 114 просмотра
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
14:15 • 1586 просмотра
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
12:46 • 7608 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
12:28 • 12218 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
09:59 • 14713 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 35660 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 23864 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
17 ноября, 06:27 • 18950 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
17 ноября, 05:28 • 21221 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
17 ноября, 04:30 • 16393 просмотра
Украина сталкивается с беспрецедентным жилищным кризисом из-за войны: в ООН озвучили цифры
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.2м/с
80%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
ISW: США должны уметь перехватывать инициативу, если хотят побеждать в возможных будущих войнах17 ноября, 05:44 • 8304 просмотра
россия атаковала Украину баллистическими "Искандерами", 91 из 128 дронов обезврежены17 ноября, 07:16 • 10794 просмотра
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру17 ноября, 08:31 • 17661 просмотра
"Иллюзия обмана 3" лидирует в мировом прокате, тогда как "Бегущий человек" провалился - Variety09:03 • 16229 просмотра
В рф заявили о повторной атаке на подстанцию "Вешкайма": в ЦПД разъяснили, в чем ее важность09:49 • 12668 просмотра
публикации
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 35653 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 73582 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 68105 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 124831 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 103167 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Герман Галущенко
Дональд Трамп
Андрюс Кубилиус
Актуальные места
Украина
Франция
Европа
Одесская область
Польша
Реклама
УНН Lite
Брайан Мэй назвал перенесенный инсульт "звонком тревоги" и рассказал фанатам о выздоровлении13:40 • 2416 просмотра
"Иллюзия обмана 3" лидирует в мировом прокате, тогда как "Бегущий человек" провалился - Variety09:03 • 16380 просмотра
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру17 ноября, 08:31 • 17808 просмотра
Легендарный кот-блогер Степан празднует 17-летиеPhoto16 ноября, 21:02 • 18383 просмотра
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 37604 просмотра
Актуальное
Техника
Dassault Rafale
ЧатГПТ
9К720 Искандер
Financial Times

российская нефть обвалилась до рекордного минимума в преддверии санкций США против "Роснефти" и "Лукойла"

Киев • УНН

 • 994 просмотра

Цена нефти Urals упала до $36,61 за баррель, что является самым низким показателем с марта 2023 года, в преддверии санкций США против "Роснефти" и "Лукойла". Это падение уменьшит налоговые поступления в бюджет РФ, который финансирует войну против Украины.

российская нефть обвалилась до рекордного минимума в преддверии санкций США против "Роснефти" и "Лукойла"

Цена на флагманскую российскую нефть на прошлой неделе упала до самого низкого уровня за более чем два с половиной года — за несколько дней до того, как американские санкции должны ударить по двум крупнейшим производителям страны. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Цена на сорт Urals опустилась до $36,61 за баррель при отгрузке из порта Новороссийск в Черном море в четверг — это самый низкий показатель с марта 2023 года. Подобное падение наблюдалось и в Балтийском море, свидетельствуют данные Argus Media. Оба показателя немного выросли в пятницу.

Для российских нефтяных компаний такое падение станет финансовым ударом и уменьшит объемы налогов, которые они платят в бюджет кремля, финансирующий войну против Украины. Нефть и газ обеспечивают около четверти доходов государственного бюджета рф

- отмечает издание.

Спрос на российские нефтяные грузы резко упал после того, как администрация президента США Дональда Трампа внесла 22 октября "Роснефть" и "Лукойл" в черный список, усиливая давление на диктатора рф владимира путина с требованием прекратить войну против Украины.

Дедлайн - 21 ноября - дает время на завершение операций с двумя энергетическими гигантами, но некоторые переработчики в Китае, Индии и Турции уже приостанавливают закупки российских партий и ищут альтернативные поставки

- пишет издание.

После объявления санкций Urals начал торговаться с большими скидками к международным бенчмаркам.

Скидки на Urals из двух морских регионов углубились до средних $23,52 за баррель относительно Brent в конце прошлой недели — это самый широкий разрыв с июня 2023 года, свидетельствуют данные Argus.

Это указывает на то, что покупатели опасаются иметь дело с российской нефтью. США также предупредили о возможности вторичных санкций для тех, кто это будет делать.

Даже после доставки в Китай и Индию Urals остается на несколько долларов дешевле Brent — и это без учета стоимости транспортировки, показывают данные Argus.

Индия заключила первое долгосрочное соглашение о поставках сжиженного газа из США17.11.25, 14:46 • 1018 просмотров

Ольга Розгон

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Государственный бюджет
Энергетика
Война в Украине
Владимир Путин
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Индия
Китай
Турция
Соединённые Штаты
Украина