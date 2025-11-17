российская нефть обвалилась до рекордного минимума в преддверии санкций США против "Роснефти" и "Лукойла"

Цена на флагманскую российскую нефть на прошлой неделе упала до самого низкого уровня за более чем два с половиной года — за несколько дней до того, как американские санкции должны ударить по двум крупнейшим производителям страны. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Цена на сорт Urals опустилась до $36,61 за баррель при отгрузке из порта Новороссийск в Черном море в четверг — это самый низкий показатель с марта 2023 года. Подобное падение наблюдалось и в Балтийском море, свидетельствуют данные Argus Media. Оба показателя немного выросли в пятницу.

Для российских нефтяных компаний такое падение станет финансовым ударом и уменьшит объемы налогов, которые они платят в бюджет кремля, финансирующий войну против Украины. Нефть и газ обеспечивают около четверти доходов государственного бюджета рф - отмечает издание.

Спрос на российские нефтяные грузы резко упал после того, как администрация президента США Дональда Трампа внесла 22 октября "Роснефть" и "Лукойл" в черный список, усиливая давление на диктатора рф владимира путина с требованием прекратить войну против Украины.

Дедлайн - 21 ноября - дает время на завершение операций с двумя энергетическими гигантами, но некоторые переработчики в Китае, Индии и Турции уже приостанавливают закупки российских партий и ищут альтернативные поставки - пишет издание.

После объявления санкций Urals начал торговаться с большими скидками к международным бенчмаркам.

Скидки на Urals из двух морских регионов углубились до средних $23,52 за баррель относительно Brent в конце прошлой недели — это самый широкий разрыв с июня 2023 года, свидетельствуют данные Argus.

Это указывает на то, что покупатели опасаются иметь дело с российской нефтью. США также предупредили о возможности вторичных санкций для тех, кто это будет делать.

Даже после доставки в Китай и Индию Urals остается на несколько долларов дешевле Brent — и это без учета стоимости транспортировки, показывают данные Argus.

