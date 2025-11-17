російська нафта обвалилася до рекордного мінімуму напередодні санкцій США проти "роснєфті" та "лукойла"

$42.040.02
Ексклюзив
14:33
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
14:15
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
12:46
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
12:28
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
09:59
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
17 листопада, 07:00
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
17 листопада, 05:28
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
17 листопада, 04:30
Україна стикається з безпрецедентною житловою кризою через війну: в ООН озвучили цифри
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
ISW: США повинні вміти перехопювати ініціативу, якщо хочуть перемагати у можливих майбутніх війнах
17 листопада, 05:44
росія атакувала Україну балістичними "Іскандерами", 91 зі 128 дронів знешкоджено
17 листопада, 07:16
Том Круз отримав свій перший "Оскар" за багаторічну кар'єру
17 листопада, 08:31
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety
09:03
У рф заявили про повторну атаку на підстанцію "Вешкайма": у ЦПД роз'яснили, у чому її важливість
09:49
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопада
16 листопада, 08:19
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 74043 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії
16 листопада, 07:00
П'ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихідними
14 листопада, 13:27
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюанс
14 листопада, 13:14
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 103582 перегляди
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Герман Галущенко
Дональд Трамп
Андрюс Кубілюс
Україна
Франція
Європа
Одеська область
Польща
Браян Мей назвав перенесений інсульт "дзвінком тривоги" та розповів фанатам про одужання
13:40
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety
09:03
Том Круз отримав свій перший "Оскар" за багаторічну кар'єру
17 листопада, 08:31
Легендарний кіт-блогер Степан святкує 17-річчя
16 листопада, 21:02
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво
14 листопада, 16:53
Dassault Rafale
ChatGPT
Іскандер (ОТРК)
Financial Times

російська нафта обвалилася до рекордного мінімуму напередодні санкцій США проти "роснєфті" та "лукойла"

Київ • УНН

 • 1050 перегляди

Ціна нафти Urals впала до $36,61 за барель, що є найнижчим показником з березня 2023 року, напередодні санкцій США проти "роснєфті" та "лукойла". Це падіння зменшить податкові надходження до бюджету рф, який фінансує війну проти України.

російська нафта обвалилася до рекордного мінімуму напередодні санкцій США проти "роснєфті" та "лукойла"

Ціна флагманської російської нафти минулого тижня впала до найнижчого рівня за більш ніж два з половиною роки — за кілька днів до того, як американські санкції мають вдарити по двох найбільших виробниках країни. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Ціна на сорт Urals опустилася до $36,61 за барель під час відвантаження з порту Новоросійськ у Чорному морі в четвер — це найнижчий показник із березня 2023 року. Подібне падіння спостерігалося й у Балтійському морі, свідчать дані Argus Media. Обидва показники трохи зросли в п’ятницю.

Для російських нафтових компаній таке падіння стане фінансовим ударом і зменшить обсяги податків, які вони сплачують до бюджету кремля, що фінансує війну проти України. Нафта і газ забезпечують близько чверті доходів державного бюджету рф

- зазначає видання.

Попит на російські нафтові вантажі різко впав після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа внесла 22 жовтня "Роснєфть" та "Лукойл" до чорного списку, посилюючи тиск на диктатора рф володимира путіна з вимогою припинити війну проти України.

Дедлайн - 21 листопада - дає час на завершення операцій із двома енергетичними гігантами, але деякі переробники у Китаї, Індії та Туреччині вже призупиняють закупівлі російських партій і шукають альтернативні поставки

- пише видаання.

Після оголошення санкцій Urals почав торгуватися з великими знижками до міжнародних бенчмарків.

Знижки на Urals із двох морських регіонів поглибилися до середніх $23,52 за барель відносно Brent наприкінці минулого тижня — це найширший розрив із червня 2023 року, свідчать дані Argus.

Це вказує на те, що покупці побоюються мати справу з російською нафтою. США також попередили про можливість вторинних санкцій для тих, хто це робитиме.

Навіть після доставки до Китаю та Індії Urals залишається на кілька доларів дешевшим за Brent — і це без урахування вартості транспортування, показують дані Argus.

Індія уклала першу довгострокову угоду про постачання скрапленого газу зі США
17.11.25, 14:46

Ольга Розгон

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Державний бюджет
Енергетика
Війна в Україні
Володимир Путін
Bloomberg
Дональд Трамп
Індія
Китай
Туреччина
Сполучені Штати Америки
Україна