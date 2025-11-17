російська нафта обвалилася до рекордного мінімуму напередодні санкцій США проти "роснєфті" та "лукойла"

Ціна флагманської російської нафти минулого тижня впала до найнижчого рівня за більш ніж два з половиною роки — за кілька днів до того, як американські санкції мають вдарити по двох найбільших виробниках країни. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Ціна на сорт Urals опустилася до $36,61 за барель під час відвантаження з порту Новоросійськ у Чорному морі в четвер — це найнижчий показник із березня 2023 року. Подібне падіння спостерігалося й у Балтійському морі, свідчать дані Argus Media. Обидва показники трохи зросли в п’ятницю.

Для російських нафтових компаній таке падіння стане фінансовим ударом і зменшить обсяги податків, які вони сплачують до бюджету кремля, що фінансує війну проти України. Нафта і газ забезпечують близько чверті доходів державного бюджету рф - зазначає видання.

Попит на російські нафтові вантажі різко впав після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа внесла 22 жовтня "Роснєфть" та "Лукойл" до чорного списку, посилюючи тиск на диктатора рф володимира путіна з вимогою припинити війну проти України.

Дедлайн - 21 листопада - дає час на завершення операцій із двома енергетичними гігантами, але деякі переробники у Китаї, Індії та Туреччині вже призупиняють закупівлі російських партій і шукають альтернативні поставки - пише видаання.

Після оголошення санкцій Urals почав торгуватися з великими знижками до міжнародних бенчмарків.

Знижки на Urals із двох морських регіонів поглибилися до середніх $23,52 за барель відносно Brent наприкінці минулого тижня — це найширший розрив із червня 2023 року, свідчать дані Argus.

Це вказує на те, що покупці побоюються мати справу з російською нафтою. США також попередили про можливість вторинних санкцій для тих, хто це робитиме.

Навіть після доставки до Китаю та Індії Urals залишається на кілька доларів дешевшим за Brent — і це без урахування вартості транспортування, показують дані Argus.

Індія уклала першу довгострокову угоду про постачання скрапленого газу зі США