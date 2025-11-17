Еще одна компания из США рассматривает возможность приобретения активов российского "Лукойла"

Американская нефтяная корпорация Chevron рассматривает вариант приобретения зарубежных активов российского "Лукойла", который находится под санкциями Соединенных Штатов Америки. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

По данным источников информагентства, Chevron может быть заинтересована не во всех активах компании, а лишь в тех, где их интересы уже пересекаются с российским нефтяным концерном.

В частности, обе компании работают на казахстанских месторождениях Карачаганак и Тенгиз. Кроме того, "Лукойл" имеет долю в нигерийском шельфовом проекте OML-140, оператором которого является Chevron.

Журналисты Reuters обратились к Chevron за комментарием. В компании отказались рассказывать о возможности приобретения активов "Лукойла", однако подчеркнули, что соблюдают законы и правила, применимые к ее бизнесу.

В пятницу, 14 ноября, агентство Reuters написало со ссылкой на источник, что американская частная компания Carlyle изучает возможность покупки зарубежных активов "Лукойла".

Санкции США против России

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки во вторник, 22 октября, официально ввело санкции против ведущих российских нефтяных компаний "Роснефть", "Лукойл" и их дочерних фирм. США призвали Москву "немедленно" согласиться на прекращение войны против Украины.

Напомним

Правительство Ирака планирует обратиться в Минфин США относительно шестимесячной отмены санкций против "Лукойла". Это предоставит больше времени для продажи доли компании в нефтяном месторождении Западная Курна-2.

Цены на нефть стабилизировались после возобновления загрузки в Новороссийске