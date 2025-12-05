Через санкції американський підрозділ російського "лукойл" звертається до малих банків, оскільки великі відмовилися від співпраці

Американське відділення російського нафтового гіганта ПАТ "лукойл", що потрапило під санкції США, змушене звертатися до двох невеликих банків штату Нью-Джерсі, щоб підтримувати роботу майже 200 своїх автозаправних станцій після втрати фінансування від великих установ. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Компанія "лукойл норт америка" почала співпрацювати з OceanFirst Bank NA та Parke Bancorp для обробки транзакцій, оскільки великі фінансові установи не бажають працювати з нею через санкції, накладені на її материнську компанію 22 жовтня.

Раніше американський підрозділ "лукойлу" втратив відносини з Citibank NA після вторгнення росії в Україну у 2022 році, а нещодавно співпрацю з компанією розірвав BCB Bancorp Inc.

"лукойл норт америка" потребує фінансового посередника для забезпечення електронної передачі доходів операторам своїх АЗС та стягнення платежів. Через труднощі деякі власники франшиз почали отримувати дохід чеком, оскільки електронні платежі не відновилися.

За інформацією джерел Bloomberg, OceanFirst Bank NA наразі веде переговори з Управлінням з контролю за іноземними активами для спрощення електронних платежів між "лукойлом" та його франчайзі.

Хоча американським банкам тимчасово дозволено обробляти рутинні транзакції для американського підрозділу "лукойлу" до 29 квітня, багато великих установ не бажають цього робити, аби уникнути небажаної уваги з боку адміністрації.

