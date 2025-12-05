$42.180.02
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - Зеленский
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Из-за санкций американское подразделение российского "Лукойла" обращается к малым банкам, поскольку крупные отказались от сотрудничества

Киев • УНН

 • 194 просмотра

Крупные американские банки отказываются сотрудничать с сетью заправок российского гиганта "Лукойл" на территории США из-за санкций, которые были введены ранее в отношении компании. Поэтому "Лукойл" проводит транзакции через малые банки Америки.

Из-за санкций американское подразделение российского "Лукойла" обращается к малым банкам, поскольку крупные отказались от сотрудничества

Американское отделение российского нефтяного гиганта ПАО "Лукойл", попавшее под санкции США, вынуждено обращаться к двум небольшим банкам штата Нью-Джерси, чтобы поддерживать работу почти 200 своих автозаправочных станций после потери финансирования от крупных учреждений. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Компания "Лукойл Норт Америка" начала сотрудничать с OceanFirst Bank NA и Parke Bancorp для обработки транзакций, поскольку крупные финансовые учреждения не желают работать с ней из-за санкций, наложенных на ее материнскую компанию 22 октября.

ч. Нефтяной гигант Exxon заинтересовался покупкой доли "Лукойла" в месторождении Западная Курна-2: Ирак подтверждает переговоры – Reuters

Ранее американское подразделение "Лукойла" потеряло отношения с Citibank NA после вторжения России в Украину в 2022 году, а недавно сотрудничество с компанией разорвал BCB Bancorp Inc.

"Лукойл Норт Америка" нуждается в финансовом посреднике для обеспечения электронной передачи доходов операторам своих АЗС и взимания платежей. Из-за трудностей некоторые владельцы франшиз начали получать доход чеком, поскольку электронные платежи не возобновились.

ч. Бывший акционер компании, владеющей Pornhub, заинтересовался покупкой зарубежных активов "Лукойла"

По информации источников Bloomberg, OceanFirst Bank NA в настоящее время ведет переговоры с Управлением по контролю за иностранными активами для упрощения электронных платежей между "Лукойлом" и его франчайзи.

Хотя американским банкам временно разрешено обрабатывать рутинные транзакции для американского подразделения "Лукойла" до 29 апреля, многие крупные учреждения не желают этого делать, чтобы избежать нежелательного внимания со стороны администрации.

ч. Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский

Степан Гафтко

Санкции
Энергетика
Война в Украине
Ирак
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина