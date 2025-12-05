Из-за санкций американское подразделение российского "Лукойла" обращается к малым банкам, поскольку крупные отказались от сотрудничества

Американское отделение российского нефтяного гиганта ПАО "Лукойл", попавшее под санкции США, вынуждено обращаться к двум небольшим банкам штата Нью-Джерси, чтобы поддерживать работу почти 200 своих автозаправочных станций после потери финансирования от крупных учреждений. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Компания "Лукойл Норт Америка" начала сотрудничать с OceanFirst Bank NA и Parke Bancorp для обработки транзакций, поскольку крупные финансовые учреждения не желают работать с ней из-за санкций, наложенных на ее материнскую компанию 22 октября.

Ранее американское подразделение "Лукойла" потеряло отношения с Citibank NA после вторжения России в Украину в 2022 году, а недавно сотрудничество с компанией разорвал BCB Bancorp Inc.

"Лукойл Норт Америка" нуждается в финансовом посреднике для обеспечения электронной передачи доходов операторам своих АЗС и взимания платежей. Из-за трудностей некоторые владельцы франшиз начали получать доход чеком, поскольку электронные платежи не возобновились.

По информации источников Bloomberg, OceanFirst Bank NA в настоящее время ведет переговоры с Управлением по контролю за иностранными активами для упрощения электронных платежей между "Лукойлом" и его франчайзи.

Хотя американским банкам временно разрешено обрабатывать рутинные транзакции для американского подразделения "Лукойла" до 29 апреля, многие крупные учреждения не желают этого делать, чтобы избежать нежелательного внимания со стороны администрации.

