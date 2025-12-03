Колишній акціонер компанії, що володіє Pornhub, зацікавився купівлею закордонних активів “Лукойла”

$42.330.01
Ексклюзив
16:02 • 6086 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
15:15 • 12187 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
13:24 • 16593 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
13:22 • 15325 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
3 грудня, 11:38 • 20379 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 21194 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 23516 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 29125 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 36796 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 30459 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 16474 перегляди
На росії знову підірвали нафтопровід "Дружба"PhotoVideo3 грудня, 09:59 • 11242 перегляди
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая3 грудня, 11:34 • 26967 перегляди
У МЗС Китаю заявили, що використання заморожених активів рф для України не сприятиме завершенню війни3 грудня, 12:35 • 14528 перегляди
Запозичення ЄС і "репараційний кредит": Єврокомісія представила юридичні пропозиції для фінансування України12:41 • 17769 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення13:24 • 16597 перегляди
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая3 грудня, 11:34 • 27121 перегляди
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo3 грудня, 06:30 • 46901 перегляди
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри2 грудня, 16:58 • 49729 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex2 грудня, 14:41 • 58807 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Михайло Федоров
Вадим Філашкін
Україна
Сполучені Штати Америки
Кривий Ріг
Китай
Донецька область
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 58056 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 60372 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 115138 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 88762 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 104466 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Airbus A320 серії
FIFA (серія відеоігор)

Колишній акціонер компанії, що володіє Pornhub, зацікавився купівлею закордонних активів “Лукойла”

Київ • УНН

 • 186 перегляди

Повідомляється, що санкції змусили “Лукойл” оголосити про продаж іноземних активів, і кілька покупців звернулися до влади США за дозволом на переговори з “Лукойлом”, включаючи нафтових гігантів Exxon Mobil та Chevron.

Колишній акціонер компанії, що володіє Pornhub, зацікавився купівлею закордонних активів “Лукойла”

Бернд Бергмайр, який був мажоритарним власником компанії MindGeek (стоїть за великими порносайтами, включаючи Pornhub), звернувся до Мінфіну США з пропозицією купити закордонний бізнес російської нафтогазової компанії "Лукойл". Про це пише Reuters з посиланням на джерела, передає УНН. 

Австрійський бізнесмен Бернд Бергмайр, колишній мажоритарний власник групи розваг для дорослих, включаючи веб-сайт Pornhub, звернувся до Міністерства фінансів США щодо купівлі міжнародних активів російського нафтового гіганта "Лукойл" 

- пише видання. 

Повідомляється, що санкції змусили "Лукойл" оголосити про продаж іноземних активів, і кілька покупців звернулися до влади США за дозволом на переговори з "Лукойлом", включаючи нафтових гігантів Exxon Mobil та Chevron.

Очевидно, що Lukoil International GmbH була б чудовою інвестицією, і будь-кому пощастило б мати привілей володіти цими активами. Я, звичайно, не коментую потенційні інвестиції 

- сказав адвокат Бергмайра. 

Нагадаємо 

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки у вівторок, 22 жовтня офіційно запровадило санкції проти провідних російських нафтових компаній "Роснефть", "Лукойл" та їхніх дочірніх фірм. США закликали москву "негайно" погодитися на припинення війни проти України. 

Павло Башинський

Новини Світу
Санкції
Війна в Україні
Pornhub
Міністерство фінансів США
Reuters
Сполучені Штати Америки
Україна