Колишній акціонер компанії, що володіє Pornhub, зацікавився купівлею закордонних активів “Лукойла”

Австрійський бізнесмен Бернд Бергмайр, колишній мажоритарний власник групи розваг для дорослих, включаючи веб-сайт Pornhub, звернувся до Міністерства фінансів США щодо купівлі міжнародних активів російського нафтового гіганта "Лукойл" - пише видання.

Повідомляється, що санкції змусили "Лукойл" оголосити про продаж іноземних активів, і кілька покупців звернулися до влади США за дозволом на переговори з "Лукойлом", включаючи нафтових гігантів Exxon Mobil та Chevron.

Очевидно, що Lukoil International GmbH була б чудовою інвестицією, і будь-кому пощастило б мати привілей володіти цими активами. Я, звичайно, не коментую потенційні інвестиції - сказав адвокат Бергмайра.

Нагадаємо

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки у вівторок, 22 жовтня офіційно запровадило санкції проти провідних російських нафтових компаній "Роснефть", "Лукойл" та їхніх дочірніх фірм. США закликали москву "негайно" погодитися на припинення війни проти України.