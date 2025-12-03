$42.330.01
Эксклюзив
16:02
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
15:15
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
13:24
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
13:22
ВР приняла Бюджет на 2026 год
3 декабря, 11:38
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
3 декабря, 09:59
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
3 декабря, 09:21
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
Бывший акционер компании, владеющей Pornhub, заинтересовался покупкой зарубежных активов "Лукойла"

Киев • УНН

 474 просмотра

Сообщается, что санкции вынудили "Лукойл" объявить о продаже иностранных активов, и несколько покупателей обратились к властям США за разрешением на переговоры с "Лукойлом", включая нефтяных гигантов Exxon Mobil и Chevron.

Бывший акционер компании, владеющей Pornhub, заинтересовался покупкой зарубежных активов "Лукойла"

Бернд Бергмайр, мажоритарный владелец компании MindGeek (стоящей за крупными порносайтами, включая Pornhub), обратился в Минфин США с предложением купить зарубежный бизнес российской нефтегазовой компании "Лукойл". Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, передает УНН. 

Австрийский бизнесмен Бернд Бергмайр, бывший мажоритарный владелец группы развлечений для взрослых, включая веб-сайт Pornhub, обратился в Министерство финансов США по поводу покупки международных активов российского нефтяного гиганта "Лукойл" 

- пишет издание. 

Сообщается, что санкции вынудили "Лукойл" объявить о продаже иностранных активов, и несколько покупателей обратились к властям США за разрешением на переговоры с "Лукойлом", включая нефтяных гигантов Exxon Mobil и Chevron.

Очевидно, что Lukoil International GmbH была бы отличной инвестицией, и любому повезло бы иметь привилегию владеть этими активами. Я, конечно, не комментирую потенциальные инвестиции 

- сказал адвокат Бергмайра. 

Напомним 

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки во вторник, 22 октября, официально ввело санкции против ведущих российских нефтяных компаний "Роснефть", "Лукойл" и их дочерних фирм. США призвали Москву "немедленно" согласиться на прекращение войны против Украины. 

Павел Башинский

Новости Мира
Санкции
Война в Украине
Pornhub
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки
Reuters
Соединённые Штаты
Украина