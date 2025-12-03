Бывший акционер компании, владеющей Pornhub, заинтересовался покупкой зарубежных активов "Лукойла"

Бернд Бергмайр, мажоритарный владелец компании MindGeek (стоящей за крупными порносайтами, включая Pornhub), обратился в Минфин США с предложением купить зарубежный бизнес российской нефтегазовой компании "Лукойл". Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, передает УНН.

Австрийский бизнесмен Бернд Бергмайр, бывший мажоритарный владелец группы развлечений для взрослых, включая веб-сайт Pornhub, обратился в Министерство финансов США по поводу покупки международных активов российского нефтяного гиганта "Лукойл" - пишет издание.

Сообщается, что санкции вынудили "Лукойл" объявить о продаже иностранных активов, и несколько покупателей обратились к властям США за разрешением на переговоры с "Лукойлом", включая нефтяных гигантов Exxon Mobil и Chevron.

Очевидно, что Lukoil International GmbH была бы отличной инвестицией, и любому повезло бы иметь привилегию владеть этими активами. Я, конечно, не комментирую потенциальные инвестиции - сказал адвокат Бергмайра.

Напомним

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки во вторник, 22 октября, официально ввело санкции против ведущих российских нефтяных компаний "Роснефть", "Лукойл" и их дочерних фирм. США призвали Москву "немедленно" согласиться на прекращение войны против Украины.