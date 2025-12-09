Нафта дешевшає на тлі мирних переговорів щодо війни в Україні та очікувань рішення ФРС США

Ціни на нафту у вівторок дещо знизилися, розширивши втрати з 2% падіння на попередній сесії, при цьому ринки уважно стежать за мирними переговорами щодо припинення війни росії в Україні та майбутнім рішенням щодо процентних ставок США, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 8 центів, або 0,1%, до 62,41 долара за барель о 04:09 за Гринвічем (06:09 за Києвом). Американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 58,75 долара, подешевшавши на 13 центів, або 0,2%.

Обидва контракти впали більш ніж на 1 долар за барель у понеділок після того, як Ірак відновив видобуток на нафтовому родовищі West Qurna 2 компанії Lukoil, одному з найбільших у світі.

"Повернення ціни на нафту Brent до 62 доларів плавно узгоджується з ширшою ситуацією за грудень, - сказала старший ринковий аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева. - Шум навколо потенційних збоїв в Іраку стих за одну ніч, і ринок швидко повернувся до своєї основної теми - достатньої пропозиції та обережних очікувань попиту".

Україна поділиться переглянутим мирним планом зі США після переговорів у Лондоні між Президентом Володимиром Зеленським та лідерами Франції, Німеччини та Великої Британії, пише видання.

"Нафта тримається у вузькому торговому діапазоні, поки ми не отримаємо кращого уявлення про те, яким шляхом підуть мирні переговори", - сказав головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер.

"Якщо переговори зриваються, ми очікуємо зростання цін на нафту, або якщо буде досягнуто прогресу, і є ймовірність відновлення поставок росії на світовий енергетичний ринок, очікується зниження цін", - додав він.

За даними джерел, знайомих з цим питанням, країни "Групи семи" та Європейський Союз ведуть переговори про заміну стелі ціни на експорт російської нафти повною забороною морських перевезень, щоб зменшити доходи росії від нафти.

Також на радарі перебуває рішення Федеральної резервної системи щодо політики, яке має бути ухвалено в середу, при цьому ринки оцінюють зниження ставки на чверть пункту з ймовірністю 87%.

Нижчі процентні ставки зазвичай є позитивним фактором для попиту на нафту, враховуючи зниження вартості запозичень, хоча деякі аналітики були обережні щодо того, наскільки це може вплинути на ціни на нафту на цей момент.

"Хоча ринки значною мірою зацікавлені в майбутньому рішенні ФРС щодо політики, яке буде ухвалено в середу, щодо можливого зниження на 25 базисних пунктів, що може надати короткострокову підтримку нижній межі діапазону $60-65, ширша цінова структура залишається закріпленою очікуваннями перепропозиції (нафтового ринку) у 2026 році", - сказала Сачдева з Phillip Nova.

