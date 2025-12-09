$42.060.13
8 грудня, 19:50 • 12671 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
8 грудня, 18:20 • 23943 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 23190 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
8 грудня, 14:55 • 28814 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
8 грудня, 14:34 • 28602 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
8 грудня, 13:22 • 31548 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 40689 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 37034 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
8 грудня, 11:28 • 18805 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 37326 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Нафта дешевшає на тлі мирних переговорів щодо війни в Україні та очікувань рішення ФРС США

Київ • УНН

 • 322 перегляди

Ціни на нафту знизилися у вівторок після падіння на 2% попереднього дня. Ф'ючерси на Brent впали до $62,41 за барель, а WTI — до $58,75.

Нафта дешевшає на тлі мирних переговорів щодо війни в Україні та очікувань рішення ФРС США

Ціни на нафту у вівторок дещо знизилися, розширивши втрати з 2% падіння на попередній сесії, при цьому ринки уважно стежать за мирними переговорами щодо припинення війни росії в Україні та майбутнім рішенням щодо процентних ставок США, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 8 центів, або 0,1%, до 62,41 долара за барель о 04:09 за Гринвічем (06:09 за Києвом). Американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 58,75 долара, подешевшавши на 13 центів, або 0,2%.

Обидва контракти впали більш ніж на 1 долар за барель у понеділок після того, як Ірак відновив видобуток на нафтовому родовищі West Qurna 2 компанії Lukoil, одному з найбільших у світі.

"Повернення ціни на нафту Brent до 62 доларів плавно узгоджується з ширшою ситуацією за грудень, - сказала старший ринковий аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева. - Шум навколо потенційних збоїв в Іраку стих за одну ніч, і ринок швидко повернувся до своєї основної теми - достатньої пропозиції та обережних очікувань попиту".

Україна поділиться переглянутим мирним планом зі США після переговорів у Лондоні між Президентом Володимиром Зеленським та лідерами Франції, Німеччини та Великої Британії, пише видання.

"Нафта тримається у вузькому торговому діапазоні, поки ми не отримаємо кращого уявлення про те, яким шляхом підуть мирні переговори", - сказав головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер.

"Якщо переговори зриваються, ми очікуємо зростання цін на нафту, або якщо буде досягнуто прогресу, і є ймовірність відновлення поставок росії на світовий енергетичний ринок, очікується зниження цін", - додав він.

За даними джерел, знайомих з цим питанням, країни "Групи семи" та Європейський Союз ведуть переговори про заміну стелі ціни на експорт російської нафти повною забороною морських перевезень, щоб зменшити доходи росії від нафти.

Також на радарі перебуває рішення Федеральної резервної системи щодо політики, яке має бути ухвалено в середу, при цьому ринки оцінюють зниження ставки на чверть пункту з ймовірністю 87%.

Нижчі процентні ставки зазвичай є позитивним фактором для попиту на нафту, враховуючи зниження вартості запозичень, хоча деякі аналітики були обережні щодо того, наскільки це може вплинути на ціни на нафту на цей момент.

"Хоча ринки значною мірою зацікавлені в майбутньому рішенні ФРС щодо політики, яке буде ухвалено в середу, щодо можливого зниження на 25 базисних пунктів, що може надати короткострокову підтримку нижній межі діапазону $60-65, ширша цінова структура залишається закріпленою очікуваннями перепропозиції (нафтового ринку) у 2026 році", - сказала Сачдева з Phillip Nova.

Ірак готується передати частку "лукойлу" в нафтовому родовищі американській компанії, США підтримують пропозицію08.12.25, 19:03 • 3024 перегляди

Юлія Шрамко

