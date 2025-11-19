$42.090.03
Для удару по Тернополю росіяни використали ракети Х-101 з іноземними комплектуючими – Повітряні силиPhoto
Ексклюзив
14:24 • 7864 перегляди
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
14:04 • 10488 перегляди
Зеленський зустрінеться з представниками армії США у четвер на тлі отримання Києвом "сигналів" про план США щодо припинення війни - Reuters
13:20 • 10043 перегляди
Високовольтну лінію живлення Запорізької АЕС відновили - Укренерго
13:15 • 11934 перегляди
Кількість жертв нічної атаки рф у Тернополі зросла до 25, троє з них - дітиVideo
12:10 • 14549 перегляди
Парламент звільнив Гринчук з посади міністра енергетики
Ексклюзив
11:46 • 20678 перегляди
Ліцензія скандальної клініки Odrex під питанням: МОЗ формує комісію після смертей пацієнтів
11:37 • 17995 перегляди
Рада звільнила Галущенка з посади міністра юстиції
10:05 • 16213 перегляди
Румунія на додачу до Польщі піднімала винищувачі на тлі атаки рф на Україну: фіксувала дрон у своєму авіапросторі
Ексклюзив
19 листопада, 08:21 • 18847 перегляди
На Дніпропетровщині вчителька напала з ножем на співробітницю ліцею
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Для удару по Тернополю росіяни використали ракети Х-101 з іноземними комплектуючими – Повітряні сили

Київ • УНН

 • 726 перегляди

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що 19 листопада росія завдала удару крилатими ракетами Х-101 по житлових багатоповерхівках у Тернополі. Ракети були випущені з літаків Ту-95МС та Ту-160МС з території вологодської та астраханської областей рф. Зафіксовано 25 жертв, серед них троє дітей.

Для удару по Тернополю росіяни використали ракети Х-101 з іноземними комплектуючими – Повітряні сили

Повітряні сили ЗСУ офіційно повідомили, що по житлових багатоповерхівках у Тернополі 19 листопада росія завдала удару крилатими ракетами Х-101, випущеними стратегічною авіацією. Для атаки використовували літаки 6 Ту-95МС з аеродрому "Олєнья" та 4 Ту-160МС з баз "Енгельс" та "Українка". Пуски здійснювалися з території вологодської та астраханської областей рф. Про це Повітряні сили повідомили в Телеграм, пише УНН.

Деталі 

Правоохоронні органи вже працюють на місці трагедії, збираючи та аналізуючи уламки ракет, щоб задокументувати черговий воєнний злочин проти цивільного населення. У Повітряних силах нагадали партнерам, що російські Х-101 містять іноземні комплектуючі – зокрема виробництва компаній із США, Китаю, Тайваню, Німеччини, Нідерландів та інших країн.

Станом на 16:00 фахівці ідентифікували уламки однієї з ракет, що влучила у дев’ятиповерховий будинок. Це була Х-101, виготовлена у четвертому кварталі 2025 року, що свідчить про продовження росією виробництва нових ударних засобів попри санкційні обмеження.

Кількість жертв нічної атаки рф у Тернополі зросла до 25, троє з них - діти19.11.25, 15:15 • 11936 переглядiв

Степан Гафтко

