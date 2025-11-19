Для удару по Тернополю росіяни використали ракети Х-101 з іноземними комплектуючими – Повітряні сили
Київ • УНН
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що 19 листопада росія завдала удару крилатими ракетами Х-101 по житлових багатоповерхівках у Тернополі. Ракети були випущені з літаків Ту-95МС та Ту-160МС з території вологодської та астраханської областей рф. Зафіксовано 25 жертв, серед них троє дітей.
Повітряні сили ЗСУ офіційно повідомили, що по житлових багатоповерхівках у Тернополі 19 листопада росія завдала удару крилатими ракетами Х-101, випущеними стратегічною авіацією. Для атаки використовували літаки 6 Ту-95МС з аеродрому "Олєнья" та 4 Ту-160МС з баз "Енгельс" та "Українка". Пуски здійснювалися з території вологодської та астраханської областей рф. Про це Повітряні сили повідомили в Телеграм, пише УНН.
Деталі
Правоохоронні органи вже працюють на місці трагедії, збираючи та аналізуючи уламки ракет, щоб задокументувати черговий воєнний злочин проти цивільного населення. У Повітряних силах нагадали партнерам, що російські Х-101 містять іноземні комплектуючі – зокрема виробництва компаній із США, Китаю, Тайваню, Німеччини, Нідерландів та інших країн.
Станом на 16:00 фахівці ідентифікували уламки однієї з ракет, що влучила у дев’ятиповерховий будинок. Це була Х-101, виготовлена у четвертому кварталі 2025 року, що свідчить про продовження росією виробництва нових ударних засобів попри санкційні обмеження.
