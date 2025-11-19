Кількість жертв нічної атаки рф у Тернополі зросла до 25, троє з них - діти
Київ • УНН
У Тернополі внаслідок нічної атаки рф загинуло 25 людей, серед них троє дітей. Ще 73 особи, включаючи 15 дітей, постраждали.
За даними ДСНС, біля пошкодженого будинку працюють 14 психологів з різних регіонів України, які уже надали допомогу 150 людям.
Додамо
Аварійно-рятувальні роботи тривають. Залучені понад 160 рятувальників, зокрема верхолази, кінологи, спецпідрозділ "Дельта" та близько 45 од. техніки ДСНС, в тому числі роботизовані системи. Сапери обстежили територію.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що внаслідок ворожих обстрілів у Тернополі загинула 21 особа, з них 2 дітей, та 66 людей отримали поранення, серед яких 16 дітей. Поліція документує наслідки атаки рф, тривають рятувальні роботи.