Число жертв ночной атаки рф в Тернополе возросло до 25, трое из них - дети
Киев • УНН
В Тернополе в результате ночной атаки РФ погибли 25 человек, среди них трое детей. Еще 73 человека, включая 15 детей, пострадали.
В Тернополе число жертв в результате ночной атаки рф возросло до 25, среди них - трое детей, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
В Тернополе 25 погибших, в том числе 3 детей, в результате российского обстрела города. Еще 73 человека, из них 15 детей, пострадали
По данным ГСЧС, возле поврежденного дома работают 14 психологов из разных регионов Украины, которые уже оказали помощь 150 людям.
Добавим
Аварийно-спасательные работы продолжаются. Привлечены более 160 спасателей, в том числе верхолазы, кинологи, спецподразделение "Дельта" и около 45 ед. техники ГСЧС, в том числе роботизированные системы. Саперы обследовали территорию.
Напомним
Ранее сообщалось, что в результате вражеских обстрелов в Тернополе погиб 21 человек, из них 2 детей, и 66 человек получили ранения, среди которых 16 детей. Полиция документирует последствия атаки рф, продолжаются спасательные работы.