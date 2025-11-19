В Тернополе обнаружили повышенное содержание продуктов горения в воздухе после российского обстрела: есть ли угроза
Киев • УНН
После российского обстрела в Тернополе зафиксировано повышенное содержание продуктов горения в воздухе. Угрозы для населения нет, наблюдение продолжается.
В Тернополе после российского обстрела в воздухе обнаружено повышенное содержание продуктов горения, образовавшихся из-за пожаров после вражеских ударов, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Тернополь: после российского обстрела специалисты ГСЧС проверили состояние воздуха в городе. Превышений наличия опасных химических веществ не обнаружено. Есть повышенное содержание продуктов горения, образовавшихся из-за пожаров после вражеских ударов
В ГСЧС заверили, что угрозы для населения нет.
Атака рф на Тернополь 19 ноября: по предварительным данным, в многоэтажку попала ракета Х-101 - Игнат19.11.25, 12:35 • 3014 просмотров
Наблюдение за состоянием воздуха продолжается. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только проверенной информации из официальных источников
Уже 20 погибших, включая 2 детей, и 66 пострадавших в результате атаки рф на Тернополь19.11.25, 13:26 • 31406 просмотров