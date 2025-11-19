У Тернополі виявили підвищений вміст продуктів горіння у повітрі після російського обстрілу: чи є загроза

$42.090.03
13:15
Кількість жертв нічної атаки рф у Тернополі зросла до 25, троє з них - дітиVideo
12:10
Парламент звільнив Гринчук з посади міністра енергетики
Ексклюзив
11:46
Ліцензія скандальної клініки Odrex під питанням: МОЗ формує комісію після смертей пацієнтів
11:37
Рада звільнила Галущенка з посади міністра юстиції
10:05
Румунія на додачу до Польщі піднімала винищувачі на тлі атаки рф на Україну: фіксувала дрон у своєму авіапросторі
Ексклюзив
08:21
На Дніпропетровщині вчителька напала з ножем на співробітницю ліцею
Ексклюзив
08:06
Імпорт газу з Греції: експерт розповів, що вигідніше та чи вистачить поставокPhoto
Ексклюзив
19 листопада, 07:42
Понад рік без реакції: чому МОЗ не перевіряє клініку Odrex після смерті пацієнта та скарг на дії лікарів
19 листопада, 07:17
Зеленський прибув до Туреччини: які зустрічі очікуютьсяPhoto
19 листопада, 05:06
Трамп направив делегацію Пентагону до Києва для відновлення мирних переговорів
росія вдарила по енергетиці: у кількох областях ввели аварійні відключення світла 19 листопада, 05:59
У Тернополі 9 загиблих, є постраждалі у низці областей: Зеленський показав наслідки атаки рф понад 470 дронами і 48 ракетами 19 листопада, 07:35
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі 19 листопада, 07:49
10 людей загинули через атаку рф на Тернопіль, серед 37 постраждалих дванадцять дітей, є люди під завалами - МВС 08:10
Уже 20 загиблих, включаючи 2 дітей, та 66 постраждалих внаслідок атаки рф на Тернопіль 11:26
Затишний десерт: 5 рецептів печива, яке вийде у кожного 12:04
Сертифікаційний хаос: щоб зберегти міжнародні контракти, Державіаслужба виправляє помилки минулого керівництва 18 листопада, 14:26
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
Ексклюзив
18 листопада, 14:10
Володимир Зеленський
Герман Галущенко
Дональд Трамп
Музикант
Дональд Туск
Україна
Тернопіль
Сполучені Штати Америки
Польща
Черкаська область
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі 19 листопада, 07:49
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady" 18 листопада, 16:06
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсацію 18 листопада, 16:02
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебюту 18 листопада, 11:51
"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ 18 листопада, 10:16
Техніка
Соціальна мережа
«Калібр» (сімейство ракет)
Dassault Mirage 2000
P-8 Poseidon

У Тернополі виявили підвищений вміст продуктів горіння у повітрі після російського обстрілу: чи є загроза

Київ • УНН

 1110 перегляди

Після російського обстрілу у Тернополі зафіксовано підвищений вміст продуктів горіння в повітрі. Загрози для населення немає, спостереження триває.

У Тернополі виявили підвищений вміст продуктів горіння у повітрі після російського обстрілу: чи є загроза

У Тернополі після російського обстрілу в повітрі виявили підвищений вміст продуктів горіння, які утворилися через пожежі після ворожих ударів, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Тернопіль: після російського обстрілу фахівці ДСНС перевірили стан повітря у місті. Перевищень наявності небезпечних хімічних речовин не виявлено. Є підвищений вміст продуктів горіння, які утворилися через пожежі після ворожих ударів 

- йдеться у повідомленні.

У ДСНС запевнили, що загрози для населення немає.

Атака рф на Тернопіль 19 листопада: за попередніми даними, в багатоповерхівку влучила ракета Х-101 - Ігнат 19.11.25, 12:35

Спостереження за станом повітря триває. Зберігайте спокій та довіряйте лише перевіреній інформації з офіційних джерел 

- резюмували рятувальники.

Уже 20 загиблих, включаючи 2 дітей, та 66 постраждалих внаслідок атаки рф на Тернопіль 19.11.25, 13:26

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Тернопіль