У Тернополі виявили підвищений вміст продуктів горіння у повітрі після російського обстрілу: чи є загроза
Київ • УНН
Після російського обстрілу у Тернополі зафіксовано підвищений вміст продуктів горіння в повітрі. Загрози для населення немає, спостереження триває.
У Тернополі після російського обстрілу в повітрі виявили підвищений вміст продуктів горіння, які утворилися через пожежі після ворожих ударів, передає УНН із посиланням на ДСНС.
Тернопіль: після російського обстрілу фахівці ДСНС перевірили стан повітря у місті. Перевищень наявності небезпечних хімічних речовин не виявлено. Є підвищений вміст продуктів горіння, які утворилися через пожежі після ворожих ударів
У ДСНС запевнили, що загрози для населення немає.
Спостереження за станом повітря триває. Зберігайте спокій та довіряйте лише перевіреній інформації з офіційних джерел
