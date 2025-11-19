В Тернополе 21 ребенок пострадал в результате российского ракетного удара, 18 находятся в больнице, трое погибли, еще 6 человек ищут – ГСЧС

По состоянию на вечер 19 ноября последствия российского удара по Тернополю становятся все более трагичными: по данным ГСЧС, 21 ребенок пострадал, трое из них погибли, еще 18 находятся в больнице. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона и ГСЧС, пишет УНН.

Общее число погибших возросло до 25 человек, а 90 человек обратились за медицинской помощью. По словам Клименко, правоохранители продолжают поиски.

По состоянию на вечер у нас есть информация о по меньшей мере 6 людях, которые до сих пор не выходят на связь