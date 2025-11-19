В Тернополе 21 ребенок пострадал в результате российского ракетного удара, 18 находятся в больнице, трое погибли, еще 6 человек ищут – ГСЧС

$42.150.06
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники Odrex
10:22 • 10587 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 13717 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
21 ноября, 05:29 • 20948 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 27841 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 40253 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 22536 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
20 ноября, 22:25 • 24885 просмотра
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
20 ноября, 21:45 • 25230 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30 • 22461 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
Популярные новости
Посол США в ООН пригрозил России санкциями и поставками оружия Украине, если Кремль не остановит войну
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандала
Число пострадавших от ночной атаки рф в Одессе и Запорожье возросло: показали последствия
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты
План Трампа по прекращению войны в Украине стал неожиданностью для дипломатов Европы - CNN
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники Odrex
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
Сытный и питательный пирог "Киш": 5 лучших рецептов, которые получатся у каждого
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменцией
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандала
Меган Маркл появилась на обложке Harper's Bazaar
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом доме
В Тернополе 21 ребенок пострадал в результате российского ракетного удара, 18 находятся в больнице, трое погибли, еще 6 человек ищут – ГСЧС

Киев • УНН

 • 6538 просмотра

В результате российского ракетного удара по Тернополю пострадал 21 ребенок, трое из них погибли, 18 находятся в больнице. Общее число погибших возросло до 25 человек, 90 обратились за медицинской помощью.

В Тернополе 21 ребенок пострадал в результате российского ракетного удара, 18 находятся в больнице, трое погибли, еще 6 человек ищут – ГСЧС

По состоянию на вечер 19 ноября последствия российского удара по Тернополю становятся все более трагичными: по данным ГСЧС, 21 ребенок пострадал, трое из них погибли, еще 18 находятся в больнице. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона и ГСЧС, пишет УНН.

Подробности 

Общее число погибших возросло до 25 человек, а 90 человек обратились за медицинской помощью. По словам Клименко, правоохранители продолжают поиски.

По состоянию на вечер у нас есть информация о по меньшей мере 6 людях, которые до сих пор не выходят на связь 

– сказал Клименко. 

Зеленский об атаке на Тернополь: «Россия никогда не остановится сама»19.11.25, 19:42 • 4464 просмотра

Он подчеркнул, что спасательные службы будут работать непрерывно, пока не будет уверенности, что под завалами не осталось раненых или погибших.

Министр сообщил о значительных разрушениях жилых домов.

Шесть домов пострадали вместе с этими домами. Мы должны в кратчайшие сроки закрыть по меньшей мере 1105 окон 

– подчеркнул министр.

На месте трагедии с утра работают мобильные группы Миграционной службы и Мобильный сервисный центр МВД – специалисты помогают людям восстановить документы и оформить процедуры по поврежденному транспорту. Известно, что в результате атаки уничтожено по меньшей мере 80 автомобилей.

Степан Гафтко

ОбществоВойна в Украине
