У Тернополі 21 дитина постраждала внаслідок російського ракетного удару, 18 знаходяться в лікарні, троє загинули, ще 6 людей шукають – ДСНС
Київ • УНН
Внаслідок російського ракетного удару по Тернополю постраждала 21 дитина, троє з них загинули, 18 перебувають у лікарні. Загальна кількість загиблих зросла до 25 осіб, 90 звернулися за медичною допомогою.
Станом на вечір 19 листопада наслідки російського удару по Тернополю стають дедалі трагічнішими: за даними ДСНС, 21 дитина постраждала, троє з них загинули, ще 18 перебувають у лікарні. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону та ДСНС, пише УНН.
Деталі
Загальна кількість загиблих зросла до 25 осіб, а 90 людей звернулися по медичну допомогу. За словами Клименка, правоохоронці продовжують пошуки.
Станом на вечір у нас є інформація про щонайменше 6 людей, які досі не виходять на зв’язок
Він наголосив, що рятувальні служби працюватимуть безперервно, доки не буде впевненості, що під завалами не залишилося поранених чи загиблих.
Міністр повідомив про значні руйнування житлових будинків.
Шість будинків постраждали разом з цими будинками. Ми маємо в найкоротший термін закрити щонайменше 1105 вікон
На місці трагедії з ранку працюють мобільні групи Міграційної служби та Мобільний сервісний центр МВС – фахівці допомагають людям відновити документи та оформити процедури щодо пошкодженого транспорту. Відомо, що внаслідок атаки знищено щонайменше 80 автомобілів.
