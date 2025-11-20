россияне атаковали дронами Запорожье: есть погибшие и раненые (видео)

Вечером в четверг, 20 ноября, россияне атаковали Запорожскую область и Запорожье дронами-камикадзе. В результате вражеского удара погибли 5 человек, еще трое ранены. Повреждены жилые дома, магазин и рынок. Об этом информирует начальник Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров, Запорожская ОВА, передает УНН.

4 человека погибли, трое получили ранения в результате вражеского удара по Запорожью. - написал Федоров в своем Telegram-канале.

По словам начальника Запорожской ОВА, в результате атаки повреждены дома, магазин и рынок.

Позже Федоров уточнил, что погибли 5 человек.

