россияне атаковали дронами Запорожье: есть погибшие и раненые (видео)
Киев • УНН
В результате атаки дронами-камикадзе на Запорожскую область погибли пять человек, еще трое получили ранения. Повреждены жилые дома, магазин и рынок.
Вечером в четверг, 20 ноября, россияне атаковали Запорожскую область и Запорожье дронами-камикадзе. В результате вражеского удара погибли 5 человек, еще трое ранены. Повреждены жилые дома, магазин и рынок. Об этом информирует начальник Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров, Запорожская ОВА, передает УНН.
4 человека погибли, трое получили ранения в результате вражеского удара по Запорожью.
По словам начальника Запорожской ОВА, в результате атаки повреждены дома, магазин и рынок.
Позже Федоров уточнил, что погибли 5 человек.
