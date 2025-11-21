В Одессе в результате вражеской атаки пострадали четыре человека

В ночь на 21 ноября россияне атаковали Одессу. В результате обстрела пострадали четыре человека, трое из них с ожогами и взрывными травмами доставлены в больницы. Также повреждены жилой дом и предприятие. Об этом информирует начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, передает УНН.

Сергей Лысак сообщил в своем Telegram, что в результате вражеской атаки есть повреждения жилого дома и предприятия в одном из районов города.

Пострадали четыре человека. Одному из них помощь оказана на месте. Трое других с ожогами и взрывными травмами доставлены в больницы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь