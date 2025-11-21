$42.150.06
В Одессе в результате вражеской атаки пострадали четыре человека

Киев • УНН

 • 3268 просмотра

В результате ночной атаки на Одессу 21 ноября пострадали четыре человека, трое из них госпитализированы с ожогами и взрывными травмами. Повреждены жилой дом и предприятие, ликвидация последствий продолжается.

В Одессе в результате вражеской атаки пострадали четыре человека

В ночь на 21 ноября россияне атаковали Одессу. В результате обстрела пострадали четыре человека, трое из них с ожогами и взрывными травмами доставлены в больницы. Также повреждены жилой дом и предприятие. Об этом информирует начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, передает УНН.

Подробности

Сергей Лысак сообщил в своем Telegram, что в результате вражеской атаки есть повреждения жилого дома и предприятия в одном из районов города. 

Пострадали четыре человека. Одному из них помощь оказана на месте. Трое других с ожогами и взрывными травмами доставлены в больницы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь

- говорится в сообщении.

По его словам, ликвидация последствий продолжается.

"Все соответствующие службы на местах", - добавил Лысак.

Напомним

20 ноября в результате атаки дронами-камикадзе на Запорожскую область погибли пять человек, еще трое получили ранения. Повреждены жилые дома, магазин и рынок.

