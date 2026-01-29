Мерц: Україна не зможе вступити до Євросоюзу у 2027 році

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц офіційно відкинув можливість прискореного приєднання України до Європейського Союзу в найближчі два роки. Під час виступу в Берліні 28 січня 2026 року очільник німецького уряду наголосив, що попри тривалу боротьбу України проти російської агресії, процес інтеграції має відповідати суворим правовим нормам блоку, які неможливо виконати за такий короткий термін. Про це пише УНН.

Деталі

Мерц чітко дав зрозуміти, що дата 1 січня 2027 року, яку в Києві розглядали як потенційну ціль для вступу, є нереалістичною. За його словами, кожна держава-кандидат повинна пройти повний шлях реформ, відомий як Копенгагенські критерії, що зазвичай триває роками. Канцлер зазначив, що Берлін підтримує надання Україні чіткої довгострокової перспективи, проте застеріг від завищених очікувань.

Приєднатися 1 січня 2027 року не можна. Це неможливо – заявив Мерц після консультацій із коаліційними партнерами.

Він підкреслив, що шлях України до ЄС має бути поступовим.

Ми можемо поетапно наближати Україну до Європейського Союзу. Це завжди можливо, але такий швидкий вступ просто нездійсненний – констатував німецький канцлер.

Погляд МЗС: архітектура миру та рівні умови

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, виступаючи в Бундестазі, назвав членство України в ЄС "вирішальним внеском у майбутнє мирне врегулювання". Він наголосив, що Україна заслуговує на "справедливий шанс", проте підтвердив позицію канцлера щодо відсутності будь–яких пільг у процесі приєднання. На думку Вадефуля, Київ має рухатися за тими ж правилами, що й країни Західних Балкан, без скорочення бюрократичних процедур.

Наразі Німеччина наполягає на тому, що пріоритетом для України має залишатися боротьба з корупцією та адаптація законодавства. Хоча Берлін і надалі надаватиме військову та фінансову допомогу, політичне рішення про розширення блоку за рахунок України залишається питанням довгострокової перспективи, а не найближчих місяців.

