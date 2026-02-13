$42.990.04
51.030.17
ukenru
Ексклюзив
16:25 • 8244 перегляди
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

The Guardian

Макрон пояснив, чому Європа не може ввести війська в Україну до мирної угоди з рф

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європа не може ввести війська в Україну, щоб уникнути ескалації напруженості. Він наголосив на відсутності доказів серйозності намірів росії щодо мирної угоди.

Макрон пояснив, чому Європа не може ввести війська в Україну до мирної угоди з рф

Європа не може зараз вводити війська, бо її звинуватить у ескалації напруженості, що ще більше погіршить ситуацію. Так президент Франції Еммануель Макрон відповів на запитання, чому він не готовий ввести війська в Україну до укладання мирної угоди з рф, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Макрон дав досить довгу і ґрунтовну відповідь, знову підкресливши довгий шлях Європи до нинішнього стану справ, до потужної фінансової підтримки Києва, "що більше не залежить від фінансової підтримки США".

Він заявив, що не бачить жодних доказів серйозності намірів росії укласти мирну угоду зараз, оскільки вона продовжує бомбити мирне населення і затягувати переговори, намагаючись добитися різних поступок від України.

Мерц розкритикував ідею європейських миротворців в Україні - Politico30.01.26, 23:27 • 9241 перегляд

Він сказав, що Європа не може зараз запровадити війська, бо її звинуватить у ескалації напруженості, що ще більше погіршить ситуацію.

Тому, за його словами, слід зосередитися на "відновленні взаємодії зі США, оцінці… того факту, що більше немає місця для короткострокових переговорів, що заслуговують на довіру, і введенні додаткових санкцій" проти росії і діях проти її тіньового флоту.

"Я чудово розумію і поважаю той факт, що ця точка зору не є для вас ідеальною, але, на мій погляд, вона цілком переконлива і в короткостроковій перспективі є найкращим можливим сценарієм", - резюмував Макрон.

Французи та німці виступають проти відправки миротворців в Україну - опитування13.02.26, 15:44 • 2346 переглядiв

Антоніна Туманова

