Макрон пояснив, чому Європа не може ввести війська в Україну до мирної угоди з рф

Європа не може зараз вводити війська, бо її звинуватить у ескалації напруженості, що ще більше погіршить ситуацію. Так президент Франції Еммануель Макрон відповів на запитання, чому він не готовий ввести війська в Україну до укладання мирної угоди з рф, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Макрон дав досить довгу і ґрунтовну відповідь, знову підкресливши довгий шлях Європи до нинішнього стану справ, до потужної фінансової підтримки Києва, "що більше не залежить від фінансової підтримки США".

Він заявив, що не бачить жодних доказів серйозності намірів росії укласти мирну угоду зараз, оскільки вона продовжує бомбити мирне населення і затягувати переговори, намагаючись добитися різних поступок від України.

Він сказав, що Європа не може зараз запровадити війська, бо її звинуватить у ескалації напруженості, що ще більше погіршить ситуацію.

Тому, за його словами, слід зосередитися на "відновленні взаємодії зі США, оцінці… того факту, що більше немає місця для короткострокових переговорів, що заслуговують на довіру, і введенні додаткових санкцій" проти росії і діях проти її тіньового флоту.

"Я чудово розумію і поважаю той факт, що ця точка зору не є для вас ідеальною, але, на мій погляд, вона цілком переконлива і в короткостроковій перспективі є найкращим можливим сценарієм", - резюмував Макрон.

