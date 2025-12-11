Сборная Украины проведет решающие матчи плей-офф ЧМ-2026 в Испании

$42.280.10
49.220.12
ukenru
11:59 • 8228 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11:58 • 8966 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11:00 • 11183 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
10:29 • 13492 просмотра
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
Эксклюзив
08:43 • 29103 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
07:59 • 20642 просмотра
Администрация Трампа предлагает план восстановления Украины и возвращения рф в мировую экономику, некоторые в Европе говорят "это как Ялта" - WSJ
Эксклюзив
07:38 • 21189 просмотра
Украинцы отказываются от сдобных булочек и пшеничного хлеба: рынок переориентируется на простые рецептуры
10 декабря, 21:59 • 28664 просмотра
Трамп: 82% украинцев требуют мирного соглашения, а Зеленский должен быть реалистом
10 декабря, 18:59 • 42767 просмотра
Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
Эксклюзив
10 декабря, 17:30 • 37029 просмотра
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3м/с
95%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
ЦПД: контрразведка Германии фиксирует рекордный уровень шпионажа и диверсий РФ11 декабря, 03:31 • 16784 просмотра
В российском Великом Новгороде атакован крупный химический завод: что известноVideo11 декабря, 04:03 • 31082 просмотра
Дроны атаковали ТЭЦ в смоленской области, которая обеспечивает оборонную промышленность рф - ЦПД10:02 • 10636 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11:11 • 16399 просмотра
ВСУ вывесили флаг Украины в Покровске: оборона города продолжаетсяVideo11:42 • 8474 просмотра
публикации
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11:11 • 16425 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Эксклюзив
08:43 • 29114 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 42271 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 43545 просмотра
Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения10 декабря, 13:56 • 50634 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Марк Рютте
Барт Де Вевер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Село
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11:09 • 7404 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 23330 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 29051 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 25130 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 33501 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Дипломатка
Фильм

Сборная Украины проведет решающие матчи плей-офф ЧМ-2026 в Испании

Киев • УНН

 • 66 просмотра

УАФ приняла решение о месте проведения потенциальных двух матчей плей-офф отбора на чемпионат мира 2026 года. Национальная сборная Украины сыграет свои домашние поединки в испанской Валенсии на стадионе "Сьютат де Валенсия".

Сборная Украины проведет решающие матчи плей-офф ЧМ-2026 в Испании

Украинская ассоциация футбола (УАФ) приняла решение о месте проведения потенциальных двух матчей плей-офф отбора на чемпионат мира 2026 года. Национальная сборная Украины сыграет свои домашние поединки в испанской Валенсии, пишет УНН.

Подробности

Исполнительный комитет УАФ сегодня утвердил стадион "Сьютат де Валенсия", домашнюю арену клуба "Леванте", как основное место для проведения этих важных встреч. 

Плей-офф отбора на ЧМ: сборная Украины узнала соперника20.11.25, 14:48 • 28087 просмотров

Стадион, который может вместить 26 354 зрителя, был выбран среди нескольких вариантов в разных странах, поскольку его признали оптимальным решением в интересах национальной команды. Администрации УАФ уже поручено заключить соответствующее соглашение со стадионом и проинформировать УЕФА об утвержденном варианте.

Согласно календарю плей-офф, команда Сергея Реброва 26 марта 2026 года проведет полуфинальный поединок против сборной Швеции. В случае успеха, 31 марта на этой же испанской арене украинцы сыграют в финале за путевку на мундиаль против победителя пары Польша – Албания.

ЧМ-2026: Украина в случае выхода на Мундиаль сыграет в группе с Нидерландами, Японией и Тунисом05.12.25, 21:20 • 3798 просмотров

Степан Гафтко

Спорт
Военное положение
Война в Украине
Сергей Ребров
УЕФА
Валенсия
Албания
Тунис
Швеция
Нидерланды
Япония
Польша