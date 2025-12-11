Сборная Украины проведет решающие матчи плей-офф ЧМ-2026 в Испании
УАФ приняла решение о месте проведения потенциальных двух матчей плей-офф отбора на чемпионат мира 2026 года. Национальная сборная Украины сыграет свои домашние поединки в испанской Валенсии на стадионе "Сьютат де Валенсия".
Исполнительный комитет УАФ сегодня утвердил стадион "Сьютат де Валенсия", домашнюю арену клуба "Леванте", как основное место для проведения этих важных встреч.
Стадион, который может вместить 26 354 зрителя, был выбран среди нескольких вариантов в разных странах, поскольку его признали оптимальным решением в интересах национальной команды. Администрации УАФ уже поручено заключить соответствующее соглашение со стадионом и проинформировать УЕФА об утвержденном варианте.
Согласно календарю плей-офф, команда Сергея Реброва 26 марта 2026 года проведет полуфинальный поединок против сборной Швеции. В случае успеха, 31 марта на этой же испанской арене украинцы сыграют в финале за путевку на мундиаль против победителя пары Польша – Албания.
