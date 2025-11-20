Плей-офф отбора на ЧМ: сборная Украины узнала соперника
Киев • УНН
Сборная Украины встретится со Швецией в полуфинале плей-офф отбора на Чемпионат мира-2026. В случае победы, Украина сыграет в финале с победителем пары Польша – Албания.
Сборная Украины в полуфинальном матче плей-офф отбора на Чемпионат мира-2026 сыграет против сборной Швеции, передает УНН.
Детали
Наша сборная встретится со сборной Швеции. В случае прохода Швеции, Украина сыграет в финале с победителем пары Польша - Албания.
Дополнение
Сборная Украины завоевала место в плей-офф благодаря победе над Исландией (2:0) в последнем туре группового этапа, которая позволила нашей команде занять второе место.
Украина вместе с Италией, Данией и Турцией находилась в первой корзине, а потому не может сыграть против этих сборных. Остальные корзины выглядели так:
- вторая корзина: Польша, Уэльс, Чехия, Словакия;
- третья корзина: Ирландия, Албания, Босния и Герцеговина, Косово;
- четвертая корзина: Румыния, Северная Македония, Северная Ирландия, Швеция.
Для выхода на чемпионат мира-2026 сборной Украине нужно преодолеть двух соперников. В полуфинале, как уже отмечалось, Украина сыграет против Швеции.
Поединок на этой стадии будет для украинцев номинально домашним.
Полуфиналы пройдут 26 марта 2026 года, финалы - 31 марта следующего года.