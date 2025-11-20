$42.150.06
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Плей-офф отбора на ЧМ: сборная Украины узнала соперника

Киев • УНН

 • 27522 просмотра

Сборная Украины встретится со Швецией в полуфинале плей-офф отбора на Чемпионат мира-2026. В случае победы, Украина сыграет в финале с победителем пары Польша – Албания.

Плей-офф отбора на ЧМ: сборная Украины узнала соперника

Сборная Украины в полуфинальном матче плей-офф отбора на Чемпионат мира-2026 сыграет против сборной Швеции, передает УНН.

Детали

Наша сборная встретится со сборной Швеции. В случае прохода Швеции, Украина сыграет в финале с победителем пары Польша - Албания.

Дополнение

Сборная Украины завоевала место в плей-офф благодаря победе над Исландией (2:0) в последнем туре группового этапа, которая позволила нашей команде занять второе место.

Сборная Украины по футболу выходит в плей-офф ЧМ-2026, обыграв Исландию в заключительном матче группового раунда квалификации

Украина вместе с Италией, Данией и Турцией находилась в первой корзине, а потому не может сыграть против этих сборных. Остальные корзины выглядели так:

  • вторая корзина: Польша, Уэльс, Чехия, Словакия;
    • третья корзина: Ирландия, Албания, Босния и Герцеговина, Косово;
      • четвертая корзина: Румыния, Северная Македония, Северная Ирландия, Швеция.

        Для выхода на чемпионат мира-2026 сборной Украине нужно преодолеть двух соперников. В полуфинале, как уже отмечалось, Украина сыграет против Швеции.

        Поединок на этой стадии будет для украинцев номинально домашним.

        Полуфиналы пройдут 26 марта 2026 года, финалы - 31 марта следующего года.

        Павел Башинский

