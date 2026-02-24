Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против рф - до 300 новых ограничений

Великобритания объявила о крупнейшем пакете санкций против россии — почти 300 новых санкций — спустя четыре года после полномасштабного вторжения рф в Украину, сообщили в МИД страны, пишет УНН.

Великобритания объявила о знаковом пакете санкций, который сокращает критически важные доходы от нефти и еще больше ухудшает способность кремля вести свою незаконную войну. Почти 300 новых санкций объявлено на фоне того, как Великобритания усиливает борьбу с критически важными доходами от российской энергии, включая экспорт нефти, и ключевыми поставщиками военной техники, подпитывающими военные усилия. - сообщили в британском МИД.

Заявление появилось, когда министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер находится в Киеве, объявляя о новой поддержке устойчивости Украины.

"Пакет, крупнейший с первых месяцев вторжения в 2022 году, появился спустя четыре года после варварского полномасштабного вторжения путина в Украину. Сегодняшние действия направлены против одной из крупнейших в мире нефтепроводных компаний, ПАО "транснефть", которая отвечает за транспортировку более 80% экспорта российской нефти, что еще больше препятствует отчаянной борьбе кремля за поиск покупателей на нефть, подпадающую под санкции", - сказано в заявлении.

Как отмечается, сейчас международные санкции лишили путина более 450 миллиардов долларов – что эквивалентно еще двум годам финансирования его незаконной войны. С прошлого года экономика россии стагнирует, а потоки доходов резко падают, причем доходы от нефти находятся на самом низком уровне с 2020 года, указали в МИД Британии. В попытке компенсировать потерянные доходы, кремль был вынужден повысить налоги для рядовых россиян, включая НДС и налог на прибыль предприятий, отмечается в заявлении.

Новые меры также повлияли на теневую сеть незаконных нефтетрейдеров россии, вводя санкции против 175 компаний нефтяной сети "2Rivers", одного из крупнейших операторов "теневого флота" в мире и крупного трейдера российской нефти - отметили в британском МИД.

Сдерживание, разрушение и ухудшение состояния российского "теневого флота", как указано, остается приоритетом для британского правительства.

"Эта последняя серия санкций включает 48 нефтяных танкеров, перевозящих нефть, в рамках отчаянной попытки кремля смягчить удар сокрушительных санкций. Для Кремля и тех, кто стремится получить прибыль от этой незаконной торговли, послание четкое – российская нефть вне рынка", - подчеркнули в МИД Британии.

Великобритания уже ввела санкции против более 3000 лиц, предприятий и судов, находящихся под российским режимом. Министр иностранных дел Британии сегодня посещает Киев, где она также объявляет о новом пакете военной, гуманитарной и реконструкционной поддержки для Украины, указали в МИД страны.

Великобритания объявила о новом пакете военной и гуманитарной помощи Украине

Сегодняшние действия, как сообщили в МИД Великобритании, также усиливают ограничения в отношении:

49 организаций и лиц, причастных к поддержке российской военной машины, включая международных поставщиков, которые поставляют жизненно важные товары, компоненты и технологии для российских беспилотников и другого оружия, терроризирующего мирных украинцев;

3 гражданских ядерных энергетических компаний и 2 лиц, причастных к попыткам получить контракты на новые российские ядерные установки за рубежом, открывая дополнительные потоки доходов от энергоносителей, чтобы компенсировать резкое падение доходов от нефти;

6 объектов в российской отрасли сжиженного природного газа (СПГ), включая суда, трейдеров и российские терминалы Портовая и Высоцк, ответственные за экспорт российского СПГ;

9 российских банков, которые обрабатывают трансграничные платежи, жизненно важные для попыток россии сохранить доступ к международным рынкам и помогают финансировать военные усилия кремля.

"Сегодня Великобритания также объявила о выделении более 30 миллионов фунтов стерлингов на укрепление устойчивости Украины после жестокой зимы российских ударов, которые погрузили гражданское население в морозную тьму. Более 25 миллионов фунтов стерлингов будут направлены на ремонт поврежденной энергетической инфраструктуры и поддержку мужчин, женщин и детей, чьи жизни продолжают быть вырваны с корнем из-за агрессии россии. Еще 5 миллионов фунтов стерлингов помогают достичь справедливости и ответственности жертв предполагаемых российских военных преступлений", - говорится в заявлении.

