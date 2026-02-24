$43.270.01
23 февраля, 17:51
Были первые доклады о взрыве в Николаеве, проверяется версия теракта - Зеленский
Эксклюзив
23 февраля, 17:38
Украина освобождает территории - военный объяснил, можно ли считать события на Запорожском направлении контрнаступлением
23 февраля, 17:34
На АЗС в Николаеве прогремел взрыв: семеро полицейских пострадали, двое в тяжелом состоянииPhoto
23 февраля, 17:17
Словакия прекратит экстренные поставки электроэнергии в Украину - ФицоVideo
23 февраля, 15:53
ЕС не смог согласовать 20-й пакет санкций против россии – Каллас
Эксклюзив
23 февраля, 15:29
Telegram под вопросом - стоит ли блокировать мессенджер и уменьшит ли это риск терактов в Украине
Эксклюзив
23 февраля, 14:58
Почему возникает боль в висках и как от нее избавиться
23 февраля, 14:29
Теракт во Львове: подозреваемую отправили под стражу на 60 суток без права залога
Эксклюзив
23 февраля, 13:20
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:02
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Великобритания объявила о новом пакете военной и гуманитарной помощи Украине

Киев • УНН

 • 708 просмотра

Великобритания объявила о новом пакете военной и гуманитарной помощи Украине на 20 миллионов фунтов стерлингов для энергетической поддержки и 5,7 миллиона фунтов стерлингов для гуманитарных нужд. Помощь также включает медицинское наставничество и обучение украинских пилотов на британской авиабазе.

Великобритания объявила о новом пакете военной и гуманитарной помощи Украине

Великобритания усиливает поддержку Украины спустя четыре года после полномасштабного вторжения Путина с помощью новой военной и гуманитарной помощи, сообщили в британском правительстве 24 февраля, пишет УНН.

Подробности

Объявлен новый пакет военной, гуманитарной помощи и помощи на восстановление.

Как указано, объявленный сегодня пакет помощи включает:

  • 20 миллионов фунтов стерлингов нового финансирования для экстренной энергетической поддержки с целью защиты и восстановления энергосети и обеспечения дополнительных генерирующих мощностей – для устранения ущерба, нанесенного жестокими атаками России этой зимой, и обеспечения готовности энергетических систем Украины к следующей зиме. Таким образом, общая сумма поддержки, которую Великобритания предоставила энергетике Украины с начала войны, превышает 490 миллионов фунтов стерлингов;
    • 5,7 миллиона фунтов стерлингов на оказание гуманитарной помощи прифронтовым общинам, тем, кто нуждается в эвакуации или пострадал от авиаударов или внутреннего перемещения. ООН и ее партнеры нацелены на помощь 4,1 миллионам человек в Украине, уделяя приоритетное внимание тем, кто находится в самых тяжелых условиях. Великобритания была крупнейшим донором Украинского гуманитарного фонда в 2025 году;
      • медицинское наставничество – высококвалифицированные группы британских военных хирургов, медсестер и физиотерапевтов оказывают наставническую помощь украинским врачам в Украине. Они сопровождают украинские команды, занимающиеся сложными хирургическими операциями на поле боя, используя опыт Великобритании в области травматологической хирургии и лечения военных травм, чтобы помочь украинским военнослужащим вернуться к военной службе или восстановить свою жизнь как гражданские лица;
        • вертолетная подготовка – украинские пилоты сейчас проходят обучение на британской авиабазе, чтобы стать инструкторами по пилотированию вертолетов. Это первый случай, когда Великобритания предлагает Украине обучение инструкторов по вертолетной технике. Выпускники будут готовить следующее поколение украинских военных летчиков, помогая Украине защищаться и сдерживать противника.

          Премьер-министр Великобритании, как отмечается, сегодня возглавит призыв Коалиции желающих, министр иностранных дел страны примет участие в официальных памятных мероприятиях в Киеве, а министр обороны страны присоединится к украинцам в Лондоне.

          Юлия Шрамко

