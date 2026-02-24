Великобритания объявила о новом пакете военной и гуманитарной помощи Украине

Великобритания усиливает поддержку Украины спустя четыре года после полномасштабного вторжения Путина с помощью новой военной и гуманитарной помощи, сообщили в британском правительстве 24 февраля, пишет УНН.

Подробности

Объявлен новый пакет военной, гуманитарной помощи и помощи на восстановление.

Как указано, объявленный сегодня пакет помощи включает:

20 миллионов фунтов стерлингов нового финансирования для экстренной энергетической поддержки с целью защиты и восстановления энергосети и обеспечения дополнительных генерирующих мощностей – для устранения ущерба, нанесенного жестокими атаками России этой зимой, и обеспечения готовности энергетических систем Украины к следующей зиме. Таким образом, общая сумма поддержки, которую Великобритания предоставила энергетике Украины с начала войны, превышает 490 миллионов фунтов стерлингов;

5,7 миллиона фунтов стерлингов на оказание гуманитарной помощи прифронтовым общинам, тем, кто нуждается в эвакуации или пострадал от авиаударов или внутреннего перемещения. ООН и ее партнеры нацелены на помощь 4,1 миллионам человек в Украине, уделяя приоритетное внимание тем, кто находится в самых тяжелых условиях. Великобритания была крупнейшим донором Украинского гуманитарного фонда в 2025 году;

медицинское наставничество – высококвалифицированные группы британских военных хирургов, медсестер и физиотерапевтов оказывают наставническую помощь украинским врачам в Украине. Они сопровождают украинские команды, занимающиеся сложными хирургическими операциями на поле боя, используя опыт Великобритании в области травматологической хирургии и лечения военных травм, чтобы помочь украинским военнослужащим вернуться к военной службе или восстановить свою жизнь как гражданские лица;

вертолетная подготовка – украинские пилоты сейчас проходят обучение на британской авиабазе, чтобы стать инструкторами по пилотированию вертолетов. Это первый случай, когда Великобритания предлагает Украине обучение инструкторов по вертолетной технике. Выпускники будут готовить следующее поколение украинских военных летчиков, помогая Украине защищаться и сдерживать противника.

Премьер-министр Великобритании, как отмечается, сегодня возглавит призыв Коалиции желающих, министр иностранных дел страны примет участие в официальных памятных мероприятиях в Киеве, а министр обороны страны присоединится к украинцам в Лондоне.