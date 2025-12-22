Украина сохраняет 28-е место в рейтинге ФИФА перед решающими матчами отбора на ЧМ-2026

$42.250.09
49.470.12
ukenru
Эксклюзив
14:35 • 8136 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
14:00 • 8856 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
13:08 • 11771 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
13:06 • 14490 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
11:25 • 15435 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
10:46 • 16916 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
10:39 • 15727 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
10:33 • 12683 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
10:23 • 11901 просмотра
Украина сегодня получает еще €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility от ЕС - Свириденко
10:14 • 8714 просмотра
ЕС продлил экономические санкции против россии еще на полгода
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3м/с
89%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет22 декабря, 07:57 • 25381 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 27661 просмотра
"Файлы Эпштейна": в прокуратуре в США пообещали обнародование всех материалов по Трампу22 декабря, 09:41 • 20969 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий11:19 • 18854 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала в рф, склада боеприпасов и места запуска "шахедов" оккупантов13:13 • 10133 просмотра
публикации
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
14:35 • 8152 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий11:19 • 18955 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 56657 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 78688 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 112964 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Тимур Миндич
Александр Бильчук
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Львов
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo14:33 • 2304 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 27758 просмотра
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет22 декабря, 07:57 • 25479 просмотра
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 32110 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 32945 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Сухой Су-30
Forbes

Украина сохраняет 28-е место в рейтинге ФИФА перед решающими матчами отбора на ЧМ-2026

Киев • УНН

 • 132 просмотра

Сборная Украины по футболу осталась на 28-м месте в рейтинге ФИФА с 1557,47 балла, занимая 14-ю позицию среди европейских команд. Это происходит накануне мартовских матчей плей-офф отбора на Чемпионат мира 2026 года, где Украина сыграет со Швецией, а затем с победителем пары Польша-Албания.

Украина сохраняет 28-е место в рейтинге ФИФА перед решающими матчами отбора на ЧМ-2026
Фото: УАФ

ФИФА обнародовала обновленный рейтинг национальных сборных, в котором Украина осталась на 28-м месте. Сейчас "сине-желтые" имеют в своем активе 1557,47 балла. Среди европейских команд (УЕФА) подопечные Сергея Реброва удерживают 14-ю позицию. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола, пишет УНН.

Детали

Отсутствие официальных матчей после последнего обновления позволило украинцам сохранить статус-кво. Это важно в контексте подготовки к мартовским поединкам за право сыграть на чемпионате мира 2026 года.

Интересно, что все потенциальные соперники украинцев в плей-офф сейчас находятся ниже в рейтинге:

  • Швеция (соперник в полуфинале) – 43-е место (1487,13 балла);
    • Польша (возможный соперник в финале) – 31-е место (1532,04 балла);
      • Албания (возможный соперник в финале) – 63-е место (1401,07 балла).

        Напомним 

        Решающий этап квалификации начнется 26 марта. Сборная Украины примет шведов на домашнем поле. В случае успеха, уже 31 марта наша команда сыграет в финале плей-офф против победителя пары Польша – Албания, где на кону будет стоять заветная путевка на мировое первенство.

        11 декабря стало известно, что национальная сборная Украины сыграет свои номинально домашние поединки плей-офф в испанской Валенсии. 

        5 декабря, в Майами состоялась жеребьевка группового этапа Чемпионата мира-2026 года, по результатам которого сборная Украины узнала потенциальных соперников по группе. В случае прохода в плей-офф Швеции, а затем победителя пары Польша - Албания, наша сборная сыграет в группе "F", где выступят Нидерланды, Япония и Тунис

        Степан Гафтко

        Спорт
        Валенсия
        Албания
        Тунис
        Швеция
        Нидерланды
        Япония
        Польша