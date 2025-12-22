Украина сохраняет 28-е место в рейтинге ФИФА перед решающими матчами отбора на ЧМ-2026
Киев • УНН
Сборная Украины по футболу осталась на 28-м месте в рейтинге ФИФА с 1557,47 балла, занимая 14-ю позицию среди европейских команд. Это происходит накануне мартовских матчей плей-офф отбора на Чемпионат мира 2026 года, где Украина сыграет со Швецией, а затем с победителем пары Польша-Албания.
ФИФА обнародовала обновленный рейтинг национальных сборных, в котором Украина осталась на 28-м месте. Сейчас "сине-желтые" имеют в своем активе 1557,47 балла. Среди европейских команд (УЕФА) подопечные Сергея Реброва удерживают 14-ю позицию. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола, пишет УНН.
Детали
Отсутствие официальных матчей после последнего обновления позволило украинцам сохранить статус-кво. Это важно в контексте подготовки к мартовским поединкам за право сыграть на чемпионате мира 2026 года.
Интересно, что все потенциальные соперники украинцев в плей-офф сейчас находятся ниже в рейтинге:
- Швеция (соперник в полуфинале) – 43-е место (1487,13 балла);
- Польша (возможный соперник в финале) – 31-е место (1532,04 балла);
- Албания (возможный соперник в финале) – 63-е место (1401,07 балла).
Напомним
Решающий этап квалификации начнется 26 марта. Сборная Украины примет шведов на домашнем поле. В случае успеха, уже 31 марта наша команда сыграет в финале плей-офф против победителя пары Польша – Албания, где на кону будет стоять заветная путевка на мировое первенство.
11 декабря стало известно, что национальная сборная Украины сыграет свои номинально домашние поединки плей-офф в испанской Валенсии.
5 декабря, в Майами состоялась жеребьевка группового этапа Чемпионата мира-2026 года, по результатам которого сборная Украины узнала потенциальных соперников по группе. В случае прохода в плей-офф Швеции, а затем победителя пары Польша - Албания, наша сборная сыграет в группе "F", где выступят Нидерланды, Япония и Тунис