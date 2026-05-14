Судья заблокировал санкции США против чиновницы ООН, призывавшей судить за военные преступления в Газе

$43.970.0051.500.14
ukenru
06:15 • 4154 просмотра
Экс-руководителя ОП Ермака отправили под стражу с залогом 140 миллионовVideo
05:54 • 7694 просмотра
Более 1560 дронов и 56 ракет выпустила рф со вчерашнего дня по Украине - ЗеленскийVideo
14 мая, 00:25 • 34680 просмотра
Комбинированная атака на Киев БпЛА и баллистикой: первые подробности
13 мая, 16:32 • 47547 просмотра
Миндич хотел 50% Fire Point, но получил отказ из-за неподтвержденного происхождения средств и ряда других причин - ШтилерманVideo
Эксклюзив
13 мая, 14:55 • 86020 просмотра
Трамп прилетел к Си — что решают США и Китай и где в этой игре Украина
13 мая, 11:01 • 58745 просмотра
Избрание меры пресечения Ермаку прерывали из-за воздушной тревоги - заседание продолжилосьVideo
13 мая, 08:49 • 98683 просмотра
Вместо рассмотрения дела о медицинской халатности врачей Odrex по существу - новый раунд процессуальных маневровPhoto
Эксклюзив
13 мая, 08:13 • 57281 просмотра
Суд вернул Дом профсоюзов в столице Федерации профсоюзовPhoto
13 мая, 06:28 • 44907 просмотра
Украина и рф охладели к мирным переговорам под руководством США - FT
Эксклюзив
12 мая, 16:35 • 46135 просмотра
Существует ли детская депрессия и как не пропустить болезнь
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
5.5м/с
44%
742мм
Популярные новости
Ночная атака на Харьков привела к повреждениям в трех районах города13 мая, 22:04 • 19825 просмотра
США отменили переброску 4000 военных и техники в Польшу — СМИ13 мая, 23:16 • 18648 просмотра
"Агрессивное беззаконие": в МИД прокомментировали закон госдумы рф о вводе армии в другие страны13 мая, 23:52 • 30094 просмотра
Атака на Киев: обрушилась часть дома, под завалами могут быть люди14 мая, 01:32 • 24043 просмотра
Девять раненых и разрушения во многих районах Киева после атаки: ГСЧС показала последствияPhotoVideo02:56 • 16414 просмотра
публикации
Как быстро отстирать ручку с одежды и не испортить любимую вещьPhoto07:00 • 3642 просмотра
Консультации с астрологами и неизвестный поручитель: Ермак прокомментировал журналистам новые подробности в его делеPhoto13 мая, 16:54 • 45631 просмотра
Трамп прилетел к Си — что решают США и Китай и где в этой игре Украина
Эксклюзив
13 мая, 14:55 • 86020 просмотра
Топ-10 рецептов заготовок из вишни, которые получатся у каждогоPhoto13 мая, 09:14 • 70153 просмотра
Вместо рассмотрения дела о медицинской халатности врачей Odrex по существу - новый раунд процессуальных маневровPhoto13 мая, 08:49 • 98683 просмотра
Актуальные люди
Дмитрий Говсеев
Сергей Бызов
Михаил Згуровский
Арсений Яценюк
Влад Яма
Актуальные места
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Село
Южный мост (Киев)
Минск
Реклама
УНН Lite
Что празднуют в Украине и мире 14 мая03:00 • 11894 просмотра
Евровидение-2026 стартует в Вене - кто выступит и можно ли голосоватьVideo12 мая, 08:21 • 53039 просмотра
Дуа Липа подала иск против Samsung на $15 млн11 мая, 08:42 • 58481 просмотра
Белый дом назвал актера Марка Хэмилла "больным человеком" из-за фото Трампа в могилеPhoto10 мая, 03:30 • 65014 просмотра
Сын Тома Хэнкса признался, что живет в трейлерном паркеVideo9 мая, 20:12 • 60120 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Судья заблокировал санкции США против чиновницы ООН, призывавшей судить за военные преступления в Газе

Киев • УНН

 • 1150 просмотра

Суд США заблокировал санкции против Франчески Альбанезе из-за нарушения права на свободу слова. Ограничения ввели за её призывы к расследованию действий Израиля.

Судья заблокировал санкции США против чиновницы ООН, призывавшей судить за военные преступления в Газе

Федеральный судья заблокировал санкции администрации Трампа против должностного лица Организации Объединенных Наций Франчески Альбанезе, которую обвиняли в антисемитизме из-за ее призывов выдвинуть обвинения в военных преступлениях израильским должностным лицам за их действия в Газе. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Государственный секретарь Марко Рубио ввел санкции против Франчески Альбанезе, специального докладчика ООН по правам человека в Палестине, в июле прошлого года на основании исполнительного указа, подписанного президентом Дональдом Трампом, который позволяет такие меры в отношении лиц, "непосредственно вовлеченных" в расследования Международного уголовного суда, связанных с вероятными преступлениями в Газе.

Однако в решении, вынесенном в среду, окружной судья США Ричард Леон заявил, что санкции администрации против Альбанезе нарушают Первую поправку к Конституции США, поскольку основываются исключительно на ее призывах к МУС проводить расследования и уголовное преследование.

"Альбанезе не делала ничего, кроме как высказывалась!" — написал Леон в 26-страничном решении, обильно дополненном его фирменными восклицательными знаками. "Бесспорно, ее рекомендации не имеют обязательной силы для действий МУС — это не более чем ее мнение".

Юристы Министерства юстиции утверждали, что Альбанезе, гражданка Италии, ныне проживающая с семьей в Тунисе, не может ссылаться на Первую поправку, поскольку она не является американкой и делала свои заявления за пределами США. Однако Леон отметил, что ее "широкие связи" со США, включая дочь, рожденную во время проживания семьи в Вашингтоне, а также дом, которым семья владеет в Вашингтоне, дают Альбанезе основания претендовать на защиту свободы слова.

США ввели санкции против 35 лиц и компаний за помощь Ирану в обходе ограничений28.04.26, 23:20 • 3446 просмотров

Альбанезе и ее муж жаловались, что санкции США фактически отрезали их от международной банковской системы, сделали невозможными поездки в США и даже привели к тому, что медицинский страховщик семьи отказался оплачивать услуги, полученные Альбанезе.

Администрация Трампа утверждала, что выданные ею лицензии, которые разрешали некоторые операции, связанные с имуществом семьи в Вашингтоне, а также "необходимую" поддержку их дочери — гражданки США, смягчили последствия санкций.

"Да неужели!" — ответил судья, назвав границы этих лицензий слишком нечеткими, чтобы обеспечить правительству США юридическую защиту от иска, поданного в феврале мужем Альбанезе, экономистом Всемирного банка Массимилиано Кали, и их дочерью.

Леон также пришел к выводу, что "родительская лицензия", выданная правительством США, вмешивается в "конституционно защищенные" отношения Альбанезе с ее дочерью. "Из предоставленных мне материалов непонятно, как истцы могли бы отличать необходимые и необязательные транзакции в контексте своих семейных отношений", — написал судья.

В решении Рубио по санкциям утверждалось, что Альбанезе "откровенно распространяла антисемитизм". Она это отрицает и утверждает, что некоторые силы в Израиле используют обвинения в антисемитизме для оправдания военных преступлений. Правительство Израиля отрицает совершение военных преступлений в Газе и осудило процесс МУС как безнадежно предвзятый.

Белый дом переадресовал запрос о комментарии в Государственный департамент, который не предоставил немедленного ответа. Министерство юстиции также не ответило сразу на запрос о комментарии.

Альбанезе заявила, что решение Леона подтвердило ее доверие к американской системе правосудия.

США наказали санкциями 10 человек и компаний за помощь Ирану в производстве «шахедов»09.05.26, 04:32 • 11822 просмотра

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира