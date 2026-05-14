Судья заблокировал санкции США против чиновницы ООН, призывавшей судить за военные преступления в Газе

Федеральный судья заблокировал санкции администрации Трампа против должностного лица Организации Объединенных Наций Франчески Альбанезе, которую обвиняли в антисемитизме из-за ее призывов выдвинуть обвинения в военных преступлениях израильским должностным лицам за их действия в Газе. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Государственный секретарь Марко Рубио ввел санкции против Франчески Альбанезе, специального докладчика ООН по правам человека в Палестине, в июле прошлого года на основании исполнительного указа, подписанного президентом Дональдом Трампом, который позволяет такие меры в отношении лиц, "непосредственно вовлеченных" в расследования Международного уголовного суда, связанных с вероятными преступлениями в Газе.

Однако в решении, вынесенном в среду, окружной судья США Ричард Леон заявил, что санкции администрации против Альбанезе нарушают Первую поправку к Конституции США, поскольку основываются исключительно на ее призывах к МУС проводить расследования и уголовное преследование.

"Альбанезе не делала ничего, кроме как высказывалась!" — написал Леон в 26-страничном решении, обильно дополненном его фирменными восклицательными знаками. "Бесспорно, ее рекомендации не имеют обязательной силы для действий МУС — это не более чем ее мнение".

Юристы Министерства юстиции утверждали, что Альбанезе, гражданка Италии, ныне проживающая с семьей в Тунисе, не может ссылаться на Первую поправку, поскольку она не является американкой и делала свои заявления за пределами США. Однако Леон отметил, что ее "широкие связи" со США, включая дочь, рожденную во время проживания семьи в Вашингтоне, а также дом, которым семья владеет в Вашингтоне, дают Альбанезе основания претендовать на защиту свободы слова.

Альбанезе и ее муж жаловались, что санкции США фактически отрезали их от международной банковской системы, сделали невозможными поездки в США и даже привели к тому, что медицинский страховщик семьи отказался оплачивать услуги, полученные Альбанезе.

Администрация Трампа утверждала, что выданные ею лицензии, которые разрешали некоторые операции, связанные с имуществом семьи в Вашингтоне, а также "необходимую" поддержку их дочери — гражданки США, смягчили последствия санкций.

"Да неужели!" — ответил судья, назвав границы этих лицензий слишком нечеткими, чтобы обеспечить правительству США юридическую защиту от иска, поданного в феврале мужем Альбанезе, экономистом Всемирного банка Массимилиано Кали, и их дочерью.

Леон также пришел к выводу, что "родительская лицензия", выданная правительством США, вмешивается в "конституционно защищенные" отношения Альбанезе с ее дочерью. "Из предоставленных мне материалов непонятно, как истцы могли бы отличать необходимые и необязательные транзакции в контексте своих семейных отношений", — написал судья.

В решении Рубио по санкциям утверждалось, что Альбанезе "откровенно распространяла антисемитизм". Она это отрицает и утверждает, что некоторые силы в Израиле используют обвинения в антисемитизме для оправдания военных преступлений. Правительство Израиля отрицает совершение военных преступлений в Газе и осудило процесс МУС как безнадежно предвзятый.

Белый дом переадресовал запрос о комментарии в Государственный департамент, который не предоставил немедленного ответа. Министерство юстиции также не ответило сразу на запрос о комментарии.

Альбанезе заявила, что решение Леона подтвердило ее доверие к американской системе правосудия.

