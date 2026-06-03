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Зеленского ожидают на саммите ЕС на фоне возможного прорыва в переговорах о вступлении - Euronews

Киев • УНН

 • 1122 просмотра

Украина ожидает прорыва в переговорах о вступлении в ЕС на июньском саммите. Венгрия может снять вето до 16 июня благодаря соглашению о правах меньшинств.

Зеленского ожидают на саммите ЕС на фоне возможного прорыва в переговорах о вступлении - Euronews

Президент Украины Владимир Зеленский, как ожидается, примет участие в июньском саммите ЕС, в проекте выводов которого упоминается заявка Украины на вступление в блок, что сигнализирует о возможном прорыве к встрече 18 июня, сообщает Euronews, пишет УНН.

Детали

В документе, с которым ознакомился Euronews, где приведены выводы к предстоящему саммиту лидеров ЕС, упоминается заявка Украины на вступление в Европейский Союз, что сигнализирует о возможном прорыве к встрече 27 государств-членов 18 июня.

Если текст будет одобрен, он ознаменует возвращение к единогласию в отношении Украины после ухода Виктора Орбана.

"Европейский Союз остается приверженным, в частности в рамках пути Украины к вступлению в ЕС, поддержке ее восстановления, возобновления и реконструкции в координации с международными партнерами", - говорится в проекте заявления от 1 июня, с которым ознакомился Euronews.

Чиновник ЕС сообщил Euronews, что следующий Европейский Совет готовится "исходя из предположения, что этот вопрос будет решен".

В проекте также отмечается, что ожидается участие Президента Украины Владимира Зеленского в саммите, хотя не уточняется, будет ли он участвовать лично или через телеконференцию. Украинские источники сообщили Euronews, что Зеленский будет рассматривать поездку в Брюссель только при условии достижения соглашения.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, президент Европейского Совета Антониу Кошта принимал активное участие в переговорах. Марта Кос, еврокомиссар по вопросам расширения ЕС, также добавила уверенности относительно дедлайна для открытия первого кластера переговоров в июне, а затем еще пяти кластеров в июле, пишет издание.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сигнализировал, как пишет издание, о "неизбежном соглашении" с Киевом относительно прав венгерских меньшинств в Украине, что повышает перспективы сделки, которая может наконец разблокировать переговоры о вступлении в ЕС после месяцев политического тупика.

Украина на пути к началу официальных переговоров о членстве в ЕС уже в июне, Венгрия сигнализирует о готовности - Politico02.06.26, 15:14 • 51371 просмотр

Выступая перед журналистами в Берлине после двусторонней встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, Мадьяр сказал, что он "очень оптимистично" настроен относительно решения давнего вопроса венгерских меньшинств в Украине — деликатного политического вопроса — и указал на решение на техническом уровне "уже на этой неделе".

"Переговоры продвигаются обнадеживающе, — сказал он. — Я готов встретиться с Президентом Украины в начале следующей недели, если нам удастся договориться об этих фундаментальных правах человека".

Мадьяр готов встретиться с Зеленским на следующей неделе после завершения технических переговоров по правам венгерского меньшинства — СМИ02.06.26, 15:29 • 10480 просмотров

Его комментарии прозвучали после того, как пять дипломатов, проинформированных по этому вопросу, сообщили Euronews, что условия для соглашения набрали обороты, что потенциально позволит Венгрии снять свое вето с переговоров о вступлении Украины до 16 июня.

Добавляя позитивного импульса, Мадьяр в прошлую пятницу обеспечил выделение 16,4 миллиарда евро финансирования ЕС после встречи с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Хотя он отверг предположения о том, что переговоры по финансированию и расширению связаны, Мадьяр на пресс-конференции заявил, что ждет "гарантий" от Украины относительно прав меньшинств, указывая на то, что законодательные изменения могут не потребоваться.

Мадьяр раскрыл ход переговоров с Украиной и опроверг связь между €10 млрд от ЕС и открытием кластеров29.05.26, 16:36 • 6178 просмотров

Снятие вето Венгрией является предпосылкой для открытия первого кластера вступления, который охватывает "основы" (fundamentals) членства в ЕС, включая верховенство права, финансовый контроль и основные права.

"Мы прилагаем все усилия для достижения прорыва, и мы сосредоточены на продвижении обеих стран вперед", – сообщил Euronews высокопоставленный дипломатический источник в ЕС, предостерегая, что еще слишком рано предсказывать окончательную формулировку заявления лидеров.

Накануне саммита официальные лица ЕС надеются официально начать следующий этап процесса расширения на Совете ЕС по общим делам 16 июня. Этот вопрос могут решить дипломаты, хотя встреча между Венгрией и Зеленским также считается необходимой для открытия нового политического соглашения, указывает издание.

Однако, прежде чем это произойдет, еще нужно завершить значительную техническую работу и одобрить ее послами государств-членов. Совет ЕС должен будет начать процесс, направив письмо Украине и Молдове, которые затем представят свои позиции для оценки европейскими послами.

Только после этого Венгрия сможет снять свое вето.

"Всем нужно действовать быстро", – добавил высокопоставленный дипломат ЕС.

Украина хочет открыть первый кластер Fundamentals по вступлению в ЕС в ближайшие недели - Зеленский28.05.26, 19:14 • 95171 просмотр

Юлия Шрамко

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