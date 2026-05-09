США наказали санкциями 10 человек и компаний за помощь Ирану в производстве «шахедов»

Министерство финансов США ввело санкции против 10 лиц и компаний, включая нескольких в Китае и Гонконге, по обвинению в содействии усилиям Ирана по получению оружия и сырья, необходимого для создания беспилотников "шахед" и баллистических ракет. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Отмечается, что этот шаг последовал за несколько дней до того, как президент США Дональд Трамп планирует посетить Китай для встречи с президентом Си Цзиньпином, и на фоне зашедших в тупик усилий по прекращению войны с Ираном.

Указывается, что в своем заявлении Министерство финансов заявило, что оно остается готовым принять экономические меры против военно-промышленной базы Ирана, чтобы предотвратить восстановление Тегераном своих производственных мощностей.

Министерство финансов заявило, что также готово действовать против любой иностранной компании, поддерживающей незаконную иранскую торговлю, включая авиакомпании, и может ввести вторичные санкции против иностранных финансовых учреждений, помогающих усилиям Ирана, включая те, что связаны с независимыми китайскими нефтеперерабатывающими заводами - говорится в сообщении.

В то же время, по словам управляющего директора Obsidian Risk Advisors Бретта Эриксона, действия Министерства финансов направлены на ограничение способности Ирана угрожать судам, работающим в Ормузском проливе, и региональным союзникам. При этом санкции все еще узко направлены, что дает Ирану больше времени для адаптации.

По данным WSJ, Китай продолжает поставлять продукцию на дроновые производства в Иране и россии, несмотря на санкции США.

