Пономаренко, Нещерет и Крушинский получили дебютные вызовы в сборную - Ребров объявил состав на матчи плей-офф ЧМ

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил состав сборной Украины, который будет готовиться к матчу против Швеции в отборе к Чемпионату мира-2026. В основной список вошли 26 футболистов. Еще девять исполнителей находятся в резервном списке. Дебютные вызовы получили вратарь и нападающий киевского "Динамо" Руслан Нещерет и Матвей Пономаренко, а также защитник житомирского "Полесья" Борис Крушинский. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт УАФ.

"Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил состав, который будет готовиться к двум мартовским матчам", - говорится в сообщении.

Состав сборной Украины:

Вратари: Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк), Руслан Нещерет ("Динамо" Киев).

Защитники: Илья Забарный ("Пари Сен-Жермен" Париж, Франция), Александр Сваток ("Остин", США), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба - "Шахтер" Донецк), Максим Таловеров ("Сток Сити", Англия), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Александр Тымчик ("Динамо" Киев), Богдан Михайличенко, Борис Крушинский (оба - "Полесье" Житомир)

Полузащитники: Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Иван Калюжный ("Металлист 1925" Харьков), Олег Очеретько ("Шахтер" Донецк), Георгий Судаков ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Руслан Малиновский ("Дженоа" Генуя, Италия), Николай Шапаренко, Александр Пихаленок, Назар Волошин (все - "Динамо" Киев), Алексей Гуцуляк ("Полесье" Житомир), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Александр Зубков ("Трабзонспор" Трабзон, Турция)

Нападающие: Владислав Ванат ("Жирона", Испания), Роман Яремчук ("Лион", Франция), Матвей Пономаренко ("Динамо" Киев).

Резервный список: Евгений Волынец, Сергей Чоботенко, Эдуард Сарапий, Александр Назаренко, Игорь Краснопир (все - "Полесье" Житомир), Константин Вивчаренко, Владимир Бражко (оба - "Динамо" Киев), Егор Назарина ("Шахтер" Донецк), Алексей Сыч ("Карпаты" Львов).

Отметим, 26 марта сборная Украины сыграет в полуфинале отборочного плей-офф к чемпионату мира 2026 против Швеции. 31 марта нашу команду ожидает либо финал отборочного плей-офф с победителем пары сборная Польши - сборная Албании, либо товарищеская игра с командой, проигравшей в той же паре.

Оба матча сборная Украины проведет в качестве хозяина на стадионе "Сьютат-де-Валенсия" (Валенсия, Испания).

