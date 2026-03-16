$44.140.0350.670.29
ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
2м/с
42%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Прокудин Александр Сергеевич
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Запорожье
Днепропетровская область
Реклама
Актуальное
Фильм
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Ракетный комплекс "Тор

Пономаренко, Нещерет и Крушинский получили дебютные вызовы в сборную - Ребров объявил состав на матчи плей-офф ЧМ

Киев • УНН

 • 510 просмотра

Сергей Ребров вызвал 26 игроков на мартовские матчи против Швеции. Дебютные вызовы получили Руслан Нещерет, Матвей Пономаренко и Борис Крушинский.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил состав сборной Украины, который будет готовиться к матчу против Швеции в отборе к Чемпионату мира-2026. В основной список вошли 26 футболистов. Еще девять исполнителей находятся в резервном списке. Дебютные вызовы получили вратарь и нападающий киевского "Динамо" Руслан Нещерет и Матвей Пономаренко, а также защитник житомирского "Полесья" Борис Крушинский. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт УАФ.

Детали

"Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил состав, который будет готовиться к двум мартовским матчам", - говорится в сообщении.

Состав сборной Украины:

Вратари: Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк), Руслан Нещерет ("Динамо" Киев).

Защитники: Илья Забарный ("Пари Сен-Жермен" Париж, Франция), Александр Сваток ("Остин", США), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба - "Шахтер" Донецк), Максим Таловеров ("Сток Сити", Англия), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Александр Тымчик ("Динамо" Киев), Богдан Михайличенко, Борис Крушинский (оба - "Полесье" Житомир)

Полузащитники: Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Иван Калюжный ("Металлист 1925" Харьков), Олег Очеретько ("Шахтер" Донецк), Георгий Судаков ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Руслан Малиновский ("Дженоа" Генуя, Италия), Николай Шапаренко, Александр Пихаленок, Назар Волошин (все - "Динамо" Киев), Алексей Гуцуляк ("Полесье" Житомир), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Александр Зубков ("Трабзонспор" Трабзон, Турция)

Нападающие: Владислав Ванат ("Жирона", Испания), Роман Яремчук ("Лион", Франция), Матвей Пономаренко ("Динамо" Киев).

Резервный список: Евгений Волынец, Сергей Чоботенко, Эдуард Сарапий, Александр Назаренко, Игорь Краснопир (все - "Полесье" Житомир), Константин Вивчаренко, Владимир Бражко (оба - "Динамо" Киев), Егор Назарина ("Шахтер" Донецк), Алексей Сыч ("Карпаты" Львов).

Отметим, 26 марта сборная Украины сыграет в полуфинале отборочного плей-офф к чемпионату мира 2026 против Швеции. 31 марта нашу команду ожидает либо финал отборочного плей-офф с победителем пары сборная Польши - сборная Албании, либо товарищеская игра с командой, проигравшей в той же паре.

Оба матча сборная Украины проведет в качестве хозяина на стадионе "Сьютат-де-Валенсия" (Валенсия, Испания).

Павел Башинский

Спорт
ФК «Металлист 1925»
Сергей Ребров
Валенсия
Албания
Тунис
Швеция
Испания
Нидерланды
Япония
Украина
Польша