Трамп "похлопал" Кубок мира в VIP-ложе во время матча
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп улыбался и похлопывал золотой трофей, когда его держали перед ним. Это не первая встреча Трампа с кубком, ранее его привозил президент ФИФА в Белый дом.
Кубок мира показали президенту США Дональду Трампу, когда он смотрел игру в VIP-ложе. На видеозаписи видно, как Трамп улыбается и похлопывает золотой трофей, когда его держали перед ним, передает УНН со ссылкой на AP.
СМИ отмечают, что это не первый раз, когда он видит этот трофей. Президент ФИФА Джанни Инфантино привез его в Овальный кабинет во время визита в Белый дом в прошлом году.
Финал ЧМ-2026: король Испании должен быть на трибунах, а президент Аргентины будет смотреть матч дома19.07.26, 22:09 • 1100 просмотров
Напомним
Президента США Дональда Трампа в интервью телеканалу Fox попросили предсказать победителя матча между Испанией и Аргентиной. Он уклонился от ответа, но, похоже, очарован звездой сборной Аргентины Лионелем Месси.