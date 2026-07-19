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Финал ЧМ-2026: король Испании должен быть на трибунах, а президент Аргентины будет смотреть матч дома

Киев • УНН

 • 1092 просмотра

Президент США Дональд Трамп вручит кубок победителю финала ЧМ-2026. Президент Аргентины Хавьер Милей не будет присутствовать из-за суеверий.

Финал ЧМ-2026: король Испании должен быть на трибунах, а президент Аргентины будет смотреть матч дома

На финале ЧМ-2026 ожидаются президент США Дональд Трамп, который вручит кубок победителю, президентка Мексики Клаудия Шейнбаум, а также король Испании Фелипе VI, а вот президент Аргентины Хавьер Милей будет смотреть матч дома, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

На этой неделе президент США назвал чемпионат мира по футболу 2026 "самым успешным спортивным событием, возможно, даже в истории мира", накануне его финальных выходных.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум, чья страна была соорганизатором турнира вместе с США и Канадой, заявила, что также посетит финал по приглашению Трампа.

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Шейнбаум не присутствовала на матче открытия чемпионата мира в Мехико, когда ее национальная команда обыграла Южную Африку со счетом 2:0. Вместо этого она отдала свой билет молодой женщине из числа коренного населения.

Ожидается, что король Испании Фелипе VI также будет присутствовать. Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что не будет присутствовать из-за суеверий и будет смотреть матч дома.

Финал ЧМ-2026: Испания и Аргентина определят чемпиона мира18.07.26, 16:26 • 32144 просмотра

Антонина Туманова

СпортНовости Мира
Чемпионат мира по футболу 2026
Мехико
Хавьер Милей
Аргентина
Мексика
Дональд Трамп
Южная Африка
Канада
Испания
Соединённые Штаты