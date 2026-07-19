Трамп перед финалом ЧМ-2026 заявил, что "трудно делать ставки против Месси"

В Польше мужчина напал на 15-летнего украинца и его подругу из-за украинского языка

В Польше мужчина напал на 15-летнего украинца и его подругу из-за украинского языка

В Польше мужчина напал на 15-летнего украинца и его подругу из-за украинского языка

В Польше мужчина напал на 15-летнего украинца и его подругу из-за украинского языка

Количество пострадавших в Харькове из-за атаки рф возросло до 16 - ОВА

Количество пострадавших в Харькове из-за атаки рф возросло до 16 - ОВА

Количество пострадавших в Харькове из-за атаки рф возросло до 16 - ОВА

Количество пострадавших в Харькове из-за атаки рф возросло до 16 - ОВА