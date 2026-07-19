Трамп перед финалом ЧМ-2026 заявил, что "трудно делать ставки против Месси"
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox отказался назвать победителя финала ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной. Он отметил, что трудно ставить против Лионеля Месси, назвав его голевой пас идеальным.
Президента США Дональда Трампа в интервью телеканалу Fox попросили предсказать победителя матча между Испанией и Аргентиной. Он уклонился от ответа, но, похоже, очарован звездой аргентинской сборной Лионелем Месси, передает УНН со ссылкой на AP.
"Я бы сказал, что трудно ставить против Месси", - сказал Трамп, отметив голевой пас Месси, который привел к победному голу Аргентины в полуфинале против Англии.
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"Пас был просто идеальным", - сказал Трамп. "Я не буду выбирать сторону… Просто трудно ставить против Месси".
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Напомним
Президент США Дональд Трамп появится на финале Чемпионата мира по футболу между Испанией и Аргентиной. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, но на вопрос - за кого будет болеть американский лидер - она не ответила.