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Трамп перед финалом ЧМ-2026 заявил, что "трудно делать ставки против Месси"

Киев • УНН

 • 1144 просмотра

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox отказался назвать победителя финала ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной. Он отметил, что трудно ставить против Лионеля Месси, назвав его голевой пас идеальным.

Трамп перед финалом ЧМ-2026 заявил, что "трудно делать ставки против Месси"

Президента США Дональда Трампа в интервью телеканалу Fox попросили предсказать победителя матча между Испанией и Аргентиной. Он уклонился от ответа, но, похоже, очарован звездой аргентинской сборной Лионелем Месси, передает УНН со ссылкой на AP.

"Я бы сказал, что трудно ставить против Месси", - сказал Трамп, отметив голевой пас Месси, который привел к победному голу Аргентины в полуфинале против Англии.

Победители ЧМ-2026 получат золотые перстни17.07.26, 23:10 • 10523 просмотра

"Пас был просто идеальным", - сказал Трамп. "Я не буду выбирать сторону… Просто трудно ставить против Месси".

Финал ЧМ-2026: Испания и Аргентина определят чемпиона мира18.07.26, 16:26 • 32018 просмотров

Напомним

Президент США Дональд Трамп появится на финале Чемпионата мира по футболу между Испанией и Аргентиной. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, но на вопрос - за кого будет болеть американский лидер - она не ответила.

Антонина Туманова

СпортНовости Мира
Чемпионат мира по футболу 2026
Ассошиэйтед Пресс
Белый дом
Аргентина
Дональд Трамп
Англия
Испания