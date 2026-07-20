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Топ-5 рецептов сливового соуса

Киев • УНН

 • 13945 просмотра

УНН собрал пять рецептов сливовых соусов, которые подходят к мясу, рыбе и овощам. Среди вариантов — домашний ткемали, сацебели и острый соус с перцем.

Топ-5 рецептов сливового соуса

Сезон слив - отличная возможность не только варить варенье или компоты, но и приготовить ароматные соусы. Например, сливовый соус хорошо сочетается с мясом, рыбой, овощами и даже обычными бутербродами. УНН собрал для вас подборку из пяти рецептов, которые помогут разнообразить домашнее меню и сделать заготовки на зиму.

Домашний соус ткемали

Ингредиенты:

  • сливы - 1 кг;
    • укроп - 20 г;
      • петрушка - 20 г;
        • чеснок - 1 головка;
          • хмели-сунели - 2 ч. л.;
            • сушеная мята - 1 ст. л.;
              • молотый перец чили - 0,25 ч. л.;
                • сахар - 2 ст. л.;
                  • соль - 1,5 ч. л.

                    Приготовление:

                    Сливы тушите до мягкости, после чего протрите через сито. Чеснок и зелень мелко нарежьте. Добавьте к сливовому пюре зелень, чеснок, соль, сахар, специи и мяту. Доведите смесь до кипения и варите на небольшом огне 5-7 минут.

                    Соус сацебели со сливами на зиму

                    Ингредиенты:

                    • сливы - 2 кг;
                      • грецкие орехи - 200 г;
                        • чеснок - 100 г;
                          • перец чили - 50 г;
                            • карри - 20 г;
                              • черный молотый перец - 2 ч. л.;
                                • соль - 1 ст. л.;
                                  • сахар - 8 ст. л.

                                    Приготовление:

                                    Удалите косточки из слив. Чеснок очистите, а перец освободите от семян. Все ингредиенты пропустите через мясорубку. Добавьте специи, соль и сахар. Доведите смесь до кипения и варите около 30 минут. Горячий соус разлейте в стерилизованные банки и закатайте.

                                    Топ-10 рецептов заготовок из вишни, которые получатся у каждого13.05.26, 12:14 • 94556 просмотров

                                    Сливовый соус с корицей и анисом

                                    Ингредиенты:

                                    • сливы - 450 г;
                                      • сахар - 180 г;
                                        • яблочный уксус - 120 мл;
                                          • палочка корицы - 1 шт.;
                                            • анис - 2 звездочки.

                                              Приготовление:

                                              Очищенные сливы мелко нарежьте и выложите на сковороду. Добавьте сахар, уксус, корицу и анис. Доведите до кипения и тушите на слабом огне 20-30 минут, пока соус не загустеет. После охлаждения храните в холодильнике.

                                              Острый сливовый соус с перцем и соевым соусом

                                              Ингредиенты:

                                              • сливы - 250 г;
                                                • дунганский острый перец - 100 г;
                                                  • зеленый острый перец - 2 шт.;
                                                    • сухой имбирь - 1 ч. л.;
                                                      • соль - 0,5 ч. л.;
                                                        • лимонный сок - 1 ст. л.;
                                                          • лук - 1 шт.;
                                                            • чеснок - 2 зубчика;
                                                              • масло - 50 мл;
                                                                • сахар - 1 ст. л.;
                                                                  • соевый соус - 50 мл.

                                                                    Приготовление:

                                                                    Перец, сливы, лук и чеснок измельчите в блендере. Добавьте масло и соевый соус. Переложите смесь в кастрюлю, всыпьте имбирь, сахар и соль. Варите на небольшом огне около 15 минут, постоянно помешивая. В конце добавьте лимонный сок и проварите еще минуту. Горячий соус можно разлить по банкам и герметично закрыть.

                                                                    Сливовый соус с розмарином

                                                                    Ингредиенты:

                                                                    • сливы - 200 г;
                                                                      • помидоры - 200 г;
                                                                        • розмарин - несколько веточек;
                                                                          • душистый молотый перец - 0,5 ч. л.;
                                                                            • лавровый лист - 2 шт.;
                                                                              • молотый перец чили - по вкусу;
                                                                                • масло - по вкусу;
                                                                                  • соль - по вкусу.

                                                                                    Приготовление:

                                                                                    Помидоры и очищенные от косточек сливы нарежьте кубиками. Перемешайте и тушите на небольшом количестве масла до мягкости. Добавьте розмарин, лавровый лист, перец и соль. Доведите соус до кипения и готовьте еще несколько минут, чтобы ингредиенты обменялись ароматами. 

                                                                                    Полезные, вкусные и быстрые в приготовлении — кулинарные заготовки, которые облегчат жизнь05.03.26, 16:41 • 46364 просмотра

                                                                                    Алла Киосак

                                                                                    ЛайфхакипубликацииКулинар