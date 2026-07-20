Топ-5 рецептов сливового соуса
Киев • УНН
УНН собрал пять рецептов сливовых соусов, которые подходят к мясу, рыбе и овощам. Среди вариантов — домашний ткемали, сацебели и острый соус с перцем.
Сезон слив - отличная возможность не только варить варенье или компоты, но и приготовить ароматные соусы. Например, сливовый соус хорошо сочетается с мясом, рыбой, овощами и даже обычными бутербродами. УНН собрал для вас подборку из пяти рецептов, которые помогут разнообразить домашнее меню и сделать заготовки на зиму.
Домашний соус ткемали
Ингредиенты:
- сливы - 1 кг;
- укроп - 20 г;
- петрушка - 20 г;
- чеснок - 1 головка;
- хмели-сунели - 2 ч. л.;
- сушеная мята - 1 ст. л.;
- молотый перец чили - 0,25 ч. л.;
- сахар - 2 ст. л.;
- соль - 1,5 ч. л.
Приготовление:
Сливы тушите до мягкости, после чего протрите через сито. Чеснок и зелень мелко нарежьте. Добавьте к сливовому пюре зелень, чеснок, соль, сахар, специи и мяту. Доведите смесь до кипения и варите на небольшом огне 5-7 минут.
Соус сацебели со сливами на зиму
Ингредиенты:
- сливы - 2 кг;
- грецкие орехи - 200 г;
- чеснок - 100 г;
- перец чили - 50 г;
- карри - 20 г;
- черный молотый перец - 2 ч. л.;
- соль - 1 ст. л.;
- сахар - 8 ст. л.
Приготовление:
Удалите косточки из слив. Чеснок очистите, а перец освободите от семян. Все ингредиенты пропустите через мясорубку. Добавьте специи, соль и сахар. Доведите смесь до кипения и варите около 30 минут. Горячий соус разлейте в стерилизованные банки и закатайте.
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Сливовый соус с корицей и анисом
Ингредиенты:
- сливы - 450 г;
- сахар - 180 г;
- яблочный уксус - 120 мл;
- палочка корицы - 1 шт.;
- анис - 2 звездочки.
Приготовление:
Очищенные сливы мелко нарежьте и выложите на сковороду. Добавьте сахар, уксус, корицу и анис. Доведите до кипения и тушите на слабом огне 20-30 минут, пока соус не загустеет. После охлаждения храните в холодильнике.
Острый сливовый соус с перцем и соевым соусом
Ингредиенты:
- сливы - 250 г;
- дунганский острый перец - 100 г;
- зеленый острый перец - 2 шт.;
- сухой имбирь - 1 ч. л.;
- соль - 0,5 ч. л.;
- лимонный сок - 1 ст. л.;
- лук - 1 шт.;
- чеснок - 2 зубчика;
- масло - 50 мл;
- сахар - 1 ст. л.;
- соевый соус - 50 мл.
Приготовление:
Перец, сливы, лук и чеснок измельчите в блендере. Добавьте масло и соевый соус. Переложите смесь в кастрюлю, всыпьте имбирь, сахар и соль. Варите на небольшом огне около 15 минут, постоянно помешивая. В конце добавьте лимонный сок и проварите еще минуту. Горячий соус можно разлить по банкам и герметично закрыть.
Сливовый соус с розмарином
Ингредиенты:
- сливы - 200 г;
- помидоры - 200 г;
- розмарин - несколько веточек;
- душистый молотый перец - 0,5 ч. л.;
- лавровый лист - 2 шт.;
- молотый перец чили - по вкусу;
- масло - по вкусу;
- соль - по вкусу.
Приготовление:
Помидоры и очищенные от косточек сливы нарежьте кубиками. Перемешайте и тушите на небольшом количестве масла до мягкости. Добавьте розмарин, лавровый лист, перец и соль. Доведите соус до кипения и готовьте еще несколько минут, чтобы ингредиенты обменялись ароматами.
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