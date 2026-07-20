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ГНС выявила лишь один случай нарушения при налогообложении лизинга самолетов, тогда как БЭБ расследует дела против 5 авиакомпаний

Киев • УНН

 • 9394 просмотра

Заместитель директора департамента ГНС Виктория Касьян сообщила, что лишь одна проверка авиакомпаний выявила переквалификацию лизинговых платежей в роялти. БЭБ расследует уголовные дела против пяти авиаперевозчиков из-за неуплаты 15% роялти.

ГНС выявила лишь один случай нарушения при налогообложении лизинга самолетов, тогда как БЭБ расследует дела против 5 авиакомпаний

Налоговые проверки выявили лишь один случай нарушения при уплате налогов авиакомпанией за лизинг воздушных судов – перевозчик должен был уплатить роялти. Об этом во время круглого стола сообщила заместитель директора департамента трансфертного ценообразования Государственной налоговой службы Украины Виктория Касьян, пишет УНН.

Бюро экономической безопасности расследует ряд уголовных производств против как минимум пяти украинских авиакомпаний. Следователи считают, что перевозчики должны платить за операции по лизингу воздушного транспорта у нерезидентов Украины дополнительные 15% роялти (налог за использование интеллектуальной собственности). 

Уголовные дела были открыты после того, как в 2024 году Государственная налоговая служба, несмотря на отсутствие изменений в налоговом законодательстве, выпустила статью, в которой предложила облагать налогом операции по лизингу воздушного и железнодорожного транспорта у нерезидентов Украины как роялти. Налоговики считают, что перевозчики, которые берут в аренду самолеты, вертолеты или железнодорожные вагоны, на самом деле пользуются лизингом оборудования, а не транспорта.

В этой публикации ГНС отмечает, что с 2017 по 2023 годы компании выплатили в пользу нерезидентов 13,1 млн грн доходов в виде лизинга и при этом не уплатили 15% роялти в Украине.

Основываясь на этой позиции, Бюро экономической безопасности расследует уголовные дела против авиаперевозчиков МАУ, "Авиакомпания Константа", "Урга", Н3Operations и "Скайлайн".

По словам представительницы ГНС, в ходе налоговых проверок могут возникать различные вопросы относительно применения международных конвенций об избежании двойного налогообложения, когда плательщик и налоговый орган по-разному определяют, какая именно статья международного соглашения должна применяться к конкретной операции. В то же время она подчеркнула, что сам вопрос переквалификации лизинговых платежей в роялти в настоящее время касается лишь одного установленного случая.

"По результатам одной проверки по компаниям авиационной отрасли были переквалифицированы лизинговые платежи в роялти. Только одной проверки", – отметила Виктория Касьян.

Она также сообщила, что налоговая ведет статистику по лизинговым платежам, которые украинские авиакомпании осуществляют в пользу нерезидентов, однако не смогла назвать объем таких операций или количество юрисдикций, где действует расширенное определение понятия "роялти".

Виктория Касьян также подтвердила, что если во время налоговой проверки нарушения не были зафиксированы, то они считаются неустановленными.

"Если актом проверки не зафиксировано нарушение, значит, нарушений этих вопросов не установлено", – сказала она.

В то же время глава юридического комитета Аэрокосмической ассоциации Украины Руслан Мельниченко отметил, что все авиакомпании, обратившиеся в ассоциацию, сообщили, что ранее проходили различные виды налоговых проверок – камеральные, выездные и комплексные. По его словам, ни одна из этих проверок не содержала претензий относительно неуплаты налога на доходы нерезидентов или налога на репатриацию.

Юрист также обратил внимание на то, что сейчас авиаперевозчикам пытаются доначислить дополнительные 15% роялти за лизинг задним числом – за последние 7 лет.

"Если мы за последние семь лет будем эти налоги взыскивать, то компании гарантированно все обанкротятся", – заявил представитель Аэрокосмической ассоциации.

Представители авиаотрасли подчеркивают, что готовы и впредь платить все налоги в Украине, определенные законодательством. Однако они требуют  унифицированного и понятного подхода государства к налогообложению лизинговых операций в соответствии с Налоговым кодексом Украины и нормами международного права.

Авиационная отрасль в 2022-2025 годах уплатила в бюджет почти 27 млрд грн налогов и сборов – глава Госавиаслужбы09.07.26, 17:30 • 5057 просмотров

Лилия Подоляк

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