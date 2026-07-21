Два человека погибли, более 80 пострадали во время празднования победы Испании на чемпионате мира по футболу
Киев • УНН
В Испании во время ночных празднований победы сборной на ЧМ погибли два человека, более 80 пострадали. Среди погибших 13-летний юноша из-за обрушения фонтана.
В Испании во время ночных празднований победы национальной сборной в финале чемпионата мира по футболу погибли два человека, более 80 получили травмы, еще как минимум 12 человек были задержаны. Об этом сообщает EFE, пишет УНН.
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Больше всего инцидентов зафиксировали в Мадриде, Барселоне и ряде других городов страны. В столице полиция задержала семь человек, в том числе за преступления на почве ненависти, нападение на правоохранителя и нарушение общественного порядка. В больницы Мадрида госпитализировали 36 пострадавших.
Среди погибших – 13-летний юноша
В городе Сьюдад-Родриго погиб 13-летний юноша после обрушения фонтана, еще двое детей получили травмы, один из них находится в тяжелом состоянии.
Еще один погибший – около 20 лет – умер в городе Сонсека после того, как у него начались судороги во время просмотра финального матча.
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В Сесенье 19-летнего юношу госпитализировали в тяжелом состоянии после ножевого ранения.
В Барселоне полиция задержала трех человек по подозрению в ограблениях, а медики оказали помощь 29 пострадавшим.
Также правоохранители сообщили о нападениях на военнослужащих в Памплоне, стычках в Бильбао и задержании в Валенсии за нападение на полицейских. По данным EFE, большинство других инцидентов были связаны с массовыми празднованиями после победы сборной Испании.
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