13-летний мальчик погиб во время празднования чемпионата мира в Испании
Киев • УНН
В провинции Саламанка произошло обрушение фонтана, в результате которого погиб 13-летний мальчик. Еще двое подростков получили ранения.
В Испании погиб 13-летний мальчик во время празднования победы своей страны на Чемпионате мира-2026. Об этом сообщает BBC, передает УНН.
Детали
"13-летний мальчик погиб в результате обрушения части фонтана в провинции Саламанка на северо-западе Испании во время празднования победы страны на чемпионате мира по футболу", - пишет издание.
Как сообщили BBC службы экстренной помощи, еще двое подростков получили ранения, в том числе один ребенок, которого доставили в больницу с подозрением на перелом ноги.
Люди праздновали победу Испании внутри фонтана "Арболь-Гордо" в городе Сьюдад-Родриго (провинция Саламанка), когда около 00:30 по местному времени (23:30 по британскому летнему времени) он частично обрушился.
"То, что должно было стать празднованием победы национальной сборной Испании по футболу на чемпионате мира, превратилось в трагедию", - написала городская рада Сьюдад-Родриго в социальных сетях.
Служба экстренной помощи Кастилии-и-Леона сообщила, что получила несколько звонков по поводу обрушения фонтана. Как сообщают местные СМИ, часть конструкции обрушилась после того, как несколько человек залезли на нее, чтобы отпраздновать победу Испании.
Напомним
Сборная Испании одержала победу над Аргентиной в финале чемпионата мира-2026 и стала чемпионом мира.