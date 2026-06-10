США заявили о ликвидации около 200 боевиков ИГИЛ в ходе операций в Нигерии
Киев • УНН
США и Нигерия ликвидировали 200 боевиков ИГИЛ и уничтожили их логистические базы. Американские военные продолжат операции против террористов в регионе.
Соединенные Штаты заявили, что с начала совместных операций с Нигерией уничтожили около 200 боевиков, связанных с террористической группировкой "Исламское государство". Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
По словам директора по связям с общественностью Африканского командования США Ребекки Хейз, совместные действия позволили ликвидировать боевиков, уничтожить их контрольно-пропускные пункты и нанести удары по логистическим центрам.
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США нанесли первый удар по исламистским боевикам в Нигерии на Рождество по приглашению местного правительства. С тех пор операции были расширены на северо-восток страны, где продолжается борьба с повстанцами и где в мае был ликвидирован один из лидеров ИГИЛ.
Ситуация с безопасностью все еще сложная
Несмотря на военные успехи, ситуация с безопасностью в Нигерии остается сложной. Нападения и похищения людей продолжаются, а активность боевиков распространяется на новые регионы страны. В штабе обороны Нигерии объясняют это тем, что террористы покидают свои традиционные базы на севере из-за давления военных и ищут новые районы для деятельности.
Американская сторона также заявила, что ее военные будут оставаться в Нигерии столько, сколько будет необходимо для поддержки операций против террористических группировок. В то же время вопрос создания постоянной военной базы США в стране на данный момент не рассматривается.
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