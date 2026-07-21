Генштаб сообщил о ликвидации еще 1370 оккупантов и более 90 артсистем за сутки
Киев • УНН
За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1370 российских военных и 92 артиллерийские системы. Также уничтожено три танка и 1865 беспилотников.
За минувшие сутки российская армия потеряла еще 1370 военных, три танка, 92 артиллерийские системы и 1865 беспилотников оперативно-тактического уровня. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, пишет УНН.
Детали
По информации Генштаба, в течение суток Силы обороны Украины также уничтожили семь боевых бронированных машин, две реактивные системы залпового огня, два средства противовоздушной обороны, пять наземных роботизированных комплексов, 453 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также восемь единиц специальной техники. В то же время потерь среди самолетов, вертолетов, крылатых ракет, кораблей и подводных лодок противник не понес.
В Генеральном штабе отметили, что приведенные показатели являются ориентировочными и могут быть уточнены.
Z-канал призвал российский бизнес самостоятельно защищаться от украинских дронов и готовиться к ситуации, как в Крыму21.07.26, 00:57 • 8992 просмотра