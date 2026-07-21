Z-канал призвал российский бизнес самостоятельно защищаться от украинских дронов и готовиться к ситуации, как в Крыму

Один из крупнейших российских Z-каналов «Два майора», имеющий более 1,1 млн подписчиков, призвал представителей бизнеса самостоятельно организовывать защиту своих объектов от атак украинских беспилотников. Об этом говорится в сообщении канала, пишет УНН.

Детали

Авторы публикации утверждают, что в ближайшее время Украина якобы получит еще больше дронов и усилит удары, в том числе по московскому региону. Они также заявили, что под атаками находятся судоходство в Азовском и Черном морях, логистическая инфраструктура, нефтеперерабатывающие заводы, а также объекты энергетики в оккупированном Крыму и на захваченных россией территориях Украины.

Z-канал прогнозирует распространение атак по всей россии

В публикации утверждается, что ситуация, которая сейчас сложилась в оккупированном Крыму и Севастополе, может стать примером для развития событий в других регионах россии.

Прогноз развития обстановки на ближайшие месяцы по всей стране можно сделать на примере нынешнего состояния Крыма и Севастополя – говорится в сообщении.

Авторы также возложили ответственность за успешные атаки на нефтеперерабатывающие предприятия на их владельцев, заявив, что те якобы не обеспечили надлежащую защиту своих объектов, несмотря на возможность использовать частные средства противовоздушной обороны.

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Z-канал призвал предпринимателей финансировать местные мобильные огневые группы и подразделения противовоздушной обороны, чтобы защитить собственный бизнес от ударов.

Каждый бизнесмен, который понимает, что его дело приносит налоги и является хоть сколько-нибудь социально значимым, должен принять меры по защите своего объекта... Если не хочет гулять по пепелищу – отметили авторы.

Пропагандисты заявили о продолжительной войне

В «Двух майорах» также высказали мнение, что война якобы коснется каждого жителя россии и продлится еще долго.

Ранее в оккупированном Крыму начали устанавливать стационарные телефоны для связи с экстренными службами. По сообщениям российских медиа, на севере полуострова наблюдаются перебои с электроснабжением, водой, газоснабжением и мобильной связью.

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