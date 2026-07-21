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Валютная выручка, новые инвестиции и масштабирование ОПК: что даст Украине экспорт оружия

Киев • УНН

 • 4086 просмотра

Экспорт украинского вооружения странам-партнёрам позволит компенсировать незагруженные мощности ОПК. Решение будет способствовать валютным поступлениям, созданию рабочих мест и масштабированию производства.

Валютная выручка, новые инвестиции и масштабирование ОПК: что даст Украине экспорт оружия

Решение властей разрешить экспорт украинского вооружения странам-партнерам может стать одним из важнейших экономических шагов военного времени. Речь идет не только о развитии оборонно-промышленного комплекса или укреплении международного сотрудничества, но и о мощном источнике валютных поступлений, создании новых рабочих мест, развитии смежных отраслей и масштабировании производства. Эксперты, опрошенные УНН, указывают, что разрешение экспортировать продукцию, которую не контрактует государство, позволит оборонным предприятиям компенсировать незагруженные мощности, инвестировать в собственное развитие и сделать украинский ОПК еще сильнее.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что профицит производственных мощностей в Украине по некоторым видам вооружения достигает 50%. Он добавил, что был согласован механизм экспорта украинского оружия. 

Партнерам, которые помогают Украине, предложили особый формат сотрудничества Drone Deals – специальные соглашения по производству и поставке наших дронов, ракет, снарядов и других видов оружия, боевой техники, софта, интеграции с оборонными системами партнеров, а также обеспечение нашей экспертизы и необходимого Украине технологического обмена.

Президент поручил МИД Украины вместе с разведками и СБУ определить перечень стран, в которые экспорт нашего оружия невозможен по причинам их сотрудничества с государством-агрессором.

После этого Правительство утвердило первый прозрачный механизм экспорта украинского вооружения. В частности, создана четкая процедура, которая устанавливает единые правила для государства, производителей и партнеров.

Новый механизм экспорта украинского вооружения существенно упрощает процедуру получения разрешений. Срок рассмотрения заявки сокращен с 90 до 30 дней, а минимальная стоимость контракта установлена на уровне 15 млн грн. В то же время приоритетом остаются потребности украинской армии: если определенное вооружение является дефицитным для фронта, Министерство обороны может заблокировать его экспорт. Также государство сохраняет контроль над украинскими технологиями, в частности права интеллектуальной собственности не передаются, а реэкспорт или продажа продукции третьим странам возможны только по согласованию с Украиной.

Кроме того, 20% от стоимости экспортированной готовой продукции будут поступать в государственный бюджет, а также действуют дополнительные финансовые условия в отношении комплектующих. 

Как рассказал директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский в комментарии РБК-Украина, нынешний механизм имеет ряд ограничений. По его словам, он фактически работает только в рамках формата Drone Deal, а перечень стран, в которые могут поставляться украинские разработки, определяется межправительственными договоренностями и Министерством иностранных дел Украины. Кроме того, жесткие правила в отношении интеллектуальной собственности могут снизить заинтересованность иностранных инвесторов в создании совместных предприятий, поскольку они не получают прав на дальнейшую модернизацию или использование технологий.

Экспорт позволит предприятиям инвестировать в собственное развитие

Военный эксперт Олег Жданов считает, что с экономической точки зрения разрешение на экспорт является абсолютно оправданным, ведь дает производителям возможность развивать собственные производственные мощности.

"С коммерческой точки зрения решение хорошее. Надо дать военно-промышленному комплексу зарабатывать деньги. Потому что часть этих денег они будут вкладывать в собственное развитие. И увеличение промышленной базы", – отметил он в комментарии УНН.

В то же время, по мнению эксперта, главным условием должно оставаться безусловное обеспечение потребностей украинского войска.

Самый главный вопрос в контроле, чтобы потом не выяснилось, что Вооруженным силам обороны Украины не хватает этих образцов вооружения. Это самый болезненный вопрос в плане обеспечения собственной армии, собственных потребностей, особенно в условиях войны, когда нужно наращивать это производство и это снабжение

предупреждает Жданов.

Он добавил, что именно государственный оборонный заказ и система контроля должны гарантировать, что экспорт не будет осуществляться в ущерб украинской армии.

Речь идет о модели, при которой предприятия могут работать не только по государственным контрактам, но и использовать свободные производственные мощности для экспорта. Это будет означать не только дополнительную загрузку линий, но и реинвестирование и сохранение высококвалифицированных кадров.

Валютная выручка и новые рабочие места

Глава Комитета экономистов Украины  Андрей Новак также считает, что открытие экспорта является мощным стимулом для всего украинского оборонно-промышленного комплекса — как государственного, так и частного.

"То, что Украине разрешили экспорт вооружения, так сказать, излишнего на данный момент, который не закупает Министерство обороны Украины, это очень позитивный сигнал для всех производителей. Причем, как для классических государственных предприятий военно-промышленного комплекса, так и для очень многих вновь созданных, которые были созданы уже во время полномасштабного вторжения 2022 года", – отметил он в комментарии УНН.

По его словам, возможность работать на внешних рынках будет мотивировать компании инвестировать в качество продукции и наращивать производство.

Кроме того, экспорт вооружения означает дополнительные поступления валюты в страну. А это, в свою очередь, дополнительная уплата налогов, новые заказы для украинских предприятий, расширение производств и, соответственно, увеличение количества рабочих мест. От такого решения выиграют не только производители оружия, но и металлургия, машиностроение, электроника, логистика, ИТ и другие смежные отрасли, которые работают на оборонный сектор.

Украинское оружие стало мировым брендом

По мнению Новака, сегодня Украина имеет уникальное "окно возможностей", ведь спрос на украинские военные технологии в мире стремительно растет.

"И поскольку сейчас есть такая, можно сказать, общая мировая мода на украинское вооружение, потому что весь мир видит, как Украина, имея в десятки раз меньше ресурсов, побеждает российскую армию, которая имеет в десятки раз больший ресурс. И Украина побеждает как раз более, скажем так, эффективными военными технологиями. То есть берет не количеством, а качеством. И вот на это украинское качество, на эти украинские технологии, сейчас есть повышенный спрос на мировом рынке вооружения", – объяснил экономический эксперт.

По его словам, после того как Президент Украины Владимир Зеленский посетил с официальными визитами ОАЭ и Саудовскую Аравию, где были достигнуты договоренности, в частности, о сотрудничестве в сфере безопасности, интерес к украинским производителям только усилился.

И, в частности, после такого, можно сказать, целевого тура президента Украины, в частности по арабским странам, где до этого тура у нас было подписано более десяти именно военно-промышленных соглашений на закупку украинской военной техники. Ну, прежде всего беспилотных систем, как воздушных, так и морских – надводных и подводных. Эта информация разошлась по всему миру, и весь рынок вооружения в мире сейчас имеет повышенный интерес именно к украинской военной продукции

отметил Новак.

Именно поэтому, по его мнению, открытие экспорта стало своевременным решением и Украина должна им воспользоваться по максимуму.

Экспорт поможет компенсировать незаконтрактованные объемы и масштабировать производство

Еще об одном важном преимуществе открытия экспорта говорит CEO и CTO Fire Point Ирина Терех. По ее словам, открытие экспорта позволит украинским производителям компенсировать те объемы продукции, которые уже изготовлены, но не закупаются государством из-за бюджетных ограничений.

"Производства разогнались ого-го, можно весь мир обеспечить оружием, а мы ограничены лимитами очень невысокого украинского бюджета. Поэтому это решение – очень историческое, оно чрезвычайно важное. Хотя мне понятно, почему оно так долго принималось, я рада, что это произошло, и я думаю, что мы сейчас увидим win-win по всем фронтам", – отметила она.

Кроме того, экспорт открывает путь к созданию совместных производств с европейскими партнерами и масштабированию украинских технологий и как результат – технологического суверенитета.

Через совместные предприятия мы убираем некий конкурентный фактор. Вместо того чтобы "махаться" с кем-то на его рынке, мы можем объединяться и создавать ситуацию, где 1+1 – это 11, а не 2. Поэтому открытие экспорта – это то, за что многие производители боролись, много копий сломали

пояснила Ирина Терех.

По ее мнению, это также положительно повлияет на инвестиционный климат и создаст дополнительные стимулы для развития украинского бизнеса внутри страны.

Так что очевидно, что открытие экспорта украинского вооружения может стать одним из ключевых стратегических экономических решений военного времени. При условии приоритетного обеспечения потребностей Сил обороны и эффективного государственного контроля оно позволит привлечь обеспечить дополнительные источники наполнения бюджета, масштабировать производство и сохранить в Украине квалифицированные кадры. В итоге выиграет как государство, так и бизнес.

Юлия Мельник

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