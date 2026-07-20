В правительстве уже работают над проектом Бюджета-2027: до 8 сентября он должен быть на рассмотрении Кабмина
Киев • УНН
Правительство подаст проект госбюджета на 2027 год на рассмотрение Кабмина до 8 сентября, а до 15 сентября — в Верховную Раду. Минфин уже доводит предельные показатели расходов главным распорядителям средств.
В правительстве уже идет формирование проекта Государственного бюджета Украины на 2027 год — он будет подан до 8 сентября на рассмотрение правительства, и до 15 сентября — парламента, сообщили в Минфине в понедельник, пишет УНН.
В Министерстве финансов Украины продолжается активный бюджетный процесс — формирование проекта Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2027 год". В настоящее время идет доведение до главных распорядителей средств (ГРС) предельных показателей расходов и предоставления кредитов из государственного бюджета вместе с инструкциями для формирования бюджетных запросов
В Минфине указали, что "работа осуществляется в соответствии с определенными Бюджетным кодексом Украины этапами и сроками".
Что дальше
В Минфине перечислили этапы будущей работы:
- "в течение августа — Минфин получит бюджетные запросы от ГРС и проведет с ними обсуждения";
- "до 8 сентября — проект Закона «О Государственном бюджете Украины на 2027 год» будет подан на рассмотрение Кабинета министров";
- "до 15 сентября — проект госбюджета, одобренный правительством, будет подан на рассмотрение Верховной Рады".
Что уже сделано
17 июня Кабинет министров, как сообщается, одобрил Бюджетную декларацию на 2027-2029 годы — среднесрочный документ, определяющий основы бюджетной политики государства на следующие три года и предусматривающий постепенную фискальную консолидацию на пути к макроэкономической стабильности и восстановлению.
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"Декларация подана на рассмотрение Верховной Рады Украины", - указано в сообщении.
В тот же день правительство, как указано, утвердило Среднесрочный план приоритетных публичных инвестиций государства на 2027-2029 годы — документ, определяющий приоритетные направления и объемы публичных инвестиций на ближайшие три года и вступающий в силу одновременно с одобрением Бюджетной декларации.
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На основе этого плана Минфин, по сообщению, "получил от Минэкономики Единый проектный портфель публичных инвестиций, одобренный Стратегическим инвестиционным советом, и начал подготовку проекта Государственного бюджета на 2027 год".
"Работа над проектом госбюджета на 2027 год ведется прозрачно и в сроки, установленные бюджетным законодательством", - подчеркнули в Минфине.