В правительстве уже работают над проектом Бюджета-2027: до 8 сентября он должен быть на рассмотрении Кабмина

В правительстве уже идет формирование проекта Государственного бюджета Украины на 2027 год — он будет подан до 8 сентября на рассмотрение правительства, и до 15 сентября — парламента, сообщили в Минфине в понедельник, пишет УНН.

В Министерстве финансов Украины продолжается активный бюджетный процесс — формирование проекта Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2027 год". В настоящее время идет доведение до главных распорядителей средств (ГРС) предельных показателей расходов и предоставления кредитов из государственного бюджета вместе с инструкциями для формирования бюджетных запросов