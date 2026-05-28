В Украине приняли трехлетний план публичных инвестиций
Киев • УНН
Одобрен план публичных инвестиций на 2027–2029 годы для 18 ключевых отраслей. Больше всего средств получат образование, транспорт и муниципальная инфраструктура.
Под председательством Первого вице-премьер-министра Украины Юлии Свириденко состоялось 18-е заседание Стратегического инвестиционного совета. По его итогам был одобрен Среднесрочный план приоритетных публичных инвестиций на 2027–2029 годы, который интегрирует государственные капиталовложения в общую систему стратегического и бюджетного планирования. Об этом сообщает Министерство экономики, защиты окружающей среды и сельского хозяйства Украины, пишет УНН.
Детали
Утвержденный документ призван сбалансировать реальные потребности ключевых отраслей с финансовыми возможностями государства. В целом план охватывает 18 приоритетных отраслей, 44 подсектора и 67 основных направлений инвестирования.
Кроме этого, определены 5 сквозных приоритетов для всех будущих проектов: энергоэффективность, цифровизация, реагирование на климатические изменения, гендерное равенство и безбарьерность.
Какие сферы получат больше всего финансирования
Согласно одобренному плану, львиную долю государственных средств в среднесрочной перспективе получат следующие сферы:
- Образование и наука — 78,45 млрд грн;
- Транспорт и услуги почтовой связи — 73,01 млрд грн;
- Муниципальная инфраструктура и услуги — 46,53 млрд грн;
- Здравоохранение — 25,35 млрд грн;
- Энергетика — 17,09 млрд грн;
- Социальная сфера — 7,46 млрд грн.
Эти расчеты лягут в основу создания Единого проектного портфеля публичных инвестиций государства. Также Совет одобрил базовый перечень из 23 отраслевых стратегических документов. До конца 2026 года профильные министерства должны обновить или разработать новые секторальные стратегии, чтобы обеспечить унифицированный подход к принятию инвестиционных решений Правительства.
Параллельно Стратегический совет запустил новый отбор конкретных инвестиционных проектов из отраслевых портфелей. В дальнейшем специальные программы подготовки будут помогать профильным ведомствам в качественной разработке и запуске этих инициатив.
